ITC ने बाजार की गिरावट में भी दिखाया दम, भाव 1 साल के हाई पर, शेयर खरीदें या बेच दें

ब्रोकरेज का कहना है कि ITC का सिगरेट और एफएमसीजी मार्जिन बेहतर रहा है. रीरेटिंग इस बात से तय होगी कि इसमें आगे सस्टेनेबल अर्निंग ग्रोथ बनी रहती है या नहीं.

एफएमसीजी सेक्टर की प्रमुख कंपनी ITC LTD के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है. (image: pixabay)

ITC Stock Price: एफएमसीजी सेक्टर की प्रमुख कंपनी ITC LTD के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है. सेंसेक्स 30 में शामिल यह शेयर आज इंडेक्स का टॉप गेनर बन गया है. आज के कारोबार में शेयर में 4 फीसदी तेजी रही और यह 279 रुपये के भाव पर पहुंच गया जो 1 साल का रिकॉर्ड हाई है. ITC ने बुधवार को मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी किए थे, जो बाजार को पसंद आ गए हैं. सभी आपरेटिंग सेग्मेंट में मजबूत ग्रोथ के चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. नतीजों के बाद दिग्गज ब्रोकरेज हाउस का भी शेयर पर रिएक्शन आया है. सिगरेट मार्जिन बेहतर ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर न्यूट्रल रेटिंग दी है. शेयर के लिए 265 रुपये का टारगेट दिया है, जबकि बुधवार को यह 267 रुपये पर बंद हुआ था. ब्रोकरेज का कहना है कि ITC की रीरेटिंग इस बात से तय होगी कि इसमें आगे सस्टेनेबल अर्निंग ग्रोथ बनी रहती है या नहीं. शेयर 17x FY24E पर ट्रेड कर रहा है. ग्लोबल सिगरेट पियर्स की तुलना में ITC 15 फीसदी प्रीमियम पर है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपन का सिगरेट मार्जिन बेहतर रहा है, जबकि मटेरियल कास्ट में तेजी आई है. आगे कंपनी अपने बिजनेस को किस तरह से डाइवर्सिफाई करती है, इस पर नजर रहेगी. EBIT ग्रोथ मजबूत ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने ITC में निवेश की सलाह दी है और शेयर के लिए 305 रुपये का लक्ष्य रखा है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का मार्जिन मार्च तिमाही में बेहतर हुआ है और सिगरेट व एफएमसीजी बिजनेस से बेहतर संकेत हैं. सिगरेट वॉल्येम में 9 फीसदी की मजबूत ग्रोथ और डबल डिजिट में EBIT ग्रोथ रही है. एफएमसीजी में EBIT ग्रोथ 20 फीसदी से ज्यादा रही है. होटल और एग्री बिजनेस पर दबाव ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले ने भी शेयर में खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट 293 रुपये का रखा है. रेटिंग ओवरवेट रखा है. ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी की कमाई अनुमान के मुताबिक रही है. सिगरेट और एफएमसीजी में EBIT अनुमान से बेहतर रहा. हालांकि होटल और एग्री बिजनेस पर दबाव है. बता दें कि एफएमसीजी प्रमुख ITC का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 11.8 फीसदी बढ़कर 4191 करोड़ रुपये रहा है. सभी आपरेटिंग सेग्मेंट में मजबूत ग्रोथ के चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. कंपनी का कंसो रेवेन्यू सालाना आधार पर 15.3 फीसदी बढ़कर 17,754 करोड़ रुपये रहा है. सिगरेट बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू 9.96 फीसदी बढ़ा है, जबकि नॉन सिगरेट FMCG रेवेन्यू 12.32 फीसदी बढ़ गया है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.