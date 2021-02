ITC Stock Strategy: तिमाही नतीजों के बाद बिकवाली; निवेशक शेयर खरीदें, बेचें या अभी होल्ड करें

ITC Stock Strategy: लीडिंग एफएमसीजी कंपनी ITC के शेयरों में शुक्रवार 12 फरवरी को गिरावट देखने को मिल रही है. आज कंपनी के शेयरों में 4 फीसदी तक कमजोरी आई है और यह 217 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है. गुरूवार को नतीजों वाले दिन शेयर 226 रुपये पर बंद हुआ था. आल में दिसंबर तिमाही में ITC का मुनाफा 11 फीसदी घट गया है. वहीं, मार्जिन में भी कमी आई है और सिगरेट वॉल्यूम में गिरावट रही है. जिससे निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर हुआ है. तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस भी शेयर को लेकर अपनी राय दे रहे हैं. जानते हैं कि आपको ITC में निवेश करना चाहिए या बिकवाली.

ITC का तीसरी तिमाही में सिगरेट सेल्स/EBIT सालाना आधार पर 8 फीसदी घटा है. PBT 6 फीसदी घटकर 4850 करोड़ रुपये रहा है. तीसरी तिमाही में कंपनी का एबिटडा सालाना आधार पर 7.2 फीसदी की गिरावट के साथ 4,281.3 करोड़ रुपये पर रहा. जबकि एबिटडा मार्जिन 36.3 फीसदी पर रहा है जो कि पिछले साल की तीसरी तिमाही में 39.1 फीसदी था.

कंपनी का मुनाफा करीब 11 फीसदी घटकर करीब 3660 करोड़ रुपये रहा है. तीसरी तिमाही में कंपनी की आय भी 0.2 फीसदी की गिरावट के साथ 11,787.4 करोड़ रुपये रही है. कंपनी ने निवेशकों को 5 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का एलान किया है.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने ITC के शेयर में खरीद की सलाह देते हुए 265 रुपये का लक्ष्य दिया है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि सिगरेट कारोबार में रिकवरी जारी है और मंथली आधार पर दिसंबर तिमाही बेहतर रहा है. रीओपनिंग और स्टेबल टैक्स की वजह से सिगरेट सेल्स/EBIT ग्रोथ आउटलुक बेहतर हुआ है. कंपनी का पोर्टफोलियो एक्सटेंशन का प्लान है, जो पॉजिटिव संकेत है. FMCG के नतीजों में भी अनुमान से बेहतर प्रदर्शन दिखाई दिया है.

वहीं ब्रोकरेज हाउस मोतीलल ओसवाल ने शेयर में न्यूट्रल रेटिंग दी है और इसके लिए 220 रुपये का नया लक्ष्य तय किया है. करंट प्राइस के हिसाब से इसमें गिरावट आने की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी के मुनाफे और मार्जिन पर दबाव दिखा है जो अनुमान के मुताबिक ही है. हालांकि सिगरेट बिजनेस में रिकवरी की उम्मीद है. एफएमसीजी बिजनेस भी बेहतर है. हालांकि नियर टर्म में ग्रोथ पर कुछ दबाव दिख सकता है.

ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट सूइस ने ITC पर आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और लक्ष्य को 265 रुपये तय किया है. जबकि ब्रोकरेज हाउस CITI ने ITC पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और इसके लिए 215 रुपये का लक्ष्य तय किया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.