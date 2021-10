ITC LTD Q2 Result : आईटीसी का मुनाफा 10 फीसदी बढ़ा, 3714 करोड़ रुपये पर पहुंचा

सिगरेट, एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने से लेकर होटल कारोबार में सक्रिय कंपनी ITC LTD ने दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है. सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलोडिटेड नेट प्रॉफिट 10% बढ़कर 3714 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पिछले साल की इसी तिमाही में ITC का नेट प्रॉफिट 3366 करोड़ रुपए था.तिमाही आधार पर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जून 2021 तिमाही के मुकाबले 13 फीसदी बढ़कर 3366 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3276 करोड़ रुपये था.

सितंबर 2021 तिमाही में कंपनी की कामकाज से होने वाली आय 13 फीसदी बढ़कर 14,844 करोड़ रुपये रही. पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी की आय 13,147 करोड़ रु थी. ITC का EBITDA सितंबर तिमाही में 5017 करोड़ रुपये था. सिगरेट के कारोबार से कंपनी को होने वाली आमदनी 6219 करोड़ रुपये रही जो पिछले साल की इसी तिमाही में 5617 करोड़ रुपये थी. सालाना आधार पर इसमें दस फीसदी की बढ़ोतरी हुई. सिगरेट के बिजनेस से कंपनी को 3762 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है. कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी के सिगरेट का बिजनेस प्रभावित हुआ था.

तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च 11.93 फीसदी बढ़कर 10,258.26 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 9,164.68 करोड़ रुपये था. बीएसई में बुधवार को कंपनी का शेयर 0.68 फीसदी के बढ़त के साथ 238.40 रुपये पर बंद हुआ.

