Stocks in News: ITC, IGL, HPCL, Ashok Leyland समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर एक्यान दिखा सकते हैं. अगर इंट्राडे में कमाई के लिए बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 19 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 19 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में ITC, IGL, HPCL, Ashok Leyland, Dr Reddy’s, InterGlobe Aviation, IndiGo, Manappuram Finance, LIC Housing Finance, Indian Overseas Bank, Pidilite Industries, Bosch, CONCOR, Chambal Fertilisers, Endurance Tech, Gland Pharma, Godrej Consumer, Ramco Systems, Punjab & Sind Bank, Rossari Biotech, Ujjivan जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नतीजे जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. HPCL, Ashok Leyland, Dr Reddy’s आज यानी 19 मई को HPCL, Dr Reddy’s और Ashok Leyland मार्च तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे जारी करेंगे. इनके अलावा आज Bosch, CONCOR, Chambal Fertilisers & Chemicals, Endurance Technologies, Gland Pharma, Godrej Consumer, Ramco Systems, Punjab & Sind Bank, Rossari Biotech, Ujjivan Financial Services, और Suryoday Small Finance Bank के भी नतीजे आएगे. InterGlobe Aviation IndiGo के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोनोजॉय दत्ता ने कहा कि वह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे. फर्म ने यह भी कहा कि उसने पीटर एल्बर्स को अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है. कंपनी अपनी मार्च तिमाही के लिए नतीजों को 25 मई को जारी करेगी. ITC एफएमसीजी प्रमुख ITC का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 11.8 फीसदी बढ़कर 4191 करोड़ रुपये रहा है. सभी आपरेटिंग सेग्मेंट में मजबूत ग्रोथ के चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. कंपनी का कंसो रेवेन्यू सालाना आधार पर 15.3 फीसदी बढ़कर 17,754 करोड़ रुपये रहा है. सिगरेट बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू 9.96 फीसदी बढ़ा है, जबकि नॉन सिगरेट FMCG रेवेन्यू 12.32 फीसदी बढ़ गया है. IGL IGL का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 9.24 फीसदी बढ़कर 361.60 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का रेवेन्यू 55.16 फीसदी बढ़कर 2405.92 करोड़ रुपये हो गया. कुल कास्ट 72 फीसदी बढ़कर 2230 करोड़ रुपये रहा. Manappuram Finance Manappuram Finance का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 44 फीसदी घटकर 261 करोड़ रुपये रहा है. रेवेन्यू 9 फीसदी घटकर 1480 करोड़ रुपये पर आ गया है. टोटल कास्ट 13 फीसदी बढ़कर 1140 करोड़ रुपये रही. LIC Housing Finance LIC Housing Finance का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 174 फीसदी बढ़कर 1114 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का रेवेन्यू 6.3 फीसदी बढ़कर 5207.53 करोड़ रुपये रहा. Indian Overseas Bank Indian Overseas Bank का मुनाफा मार्च तिमाही में 58 फीसदी बढ़कर 552 करोड़ हो गया. बेहतर रिकवरी और प्रोविजंस में कमी आने का फायदा बैंक को मिला है. पिछले साल की समान तिमाही में बैंक को 350 करोड़ का मुनाफा हुआ था. Pidilite Industries Pidilite Industries का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 17.3 फीसदी घटकर 254 करोड़ रुपये रहा. रेवेन्यू 12 फीसदी बढ़कर 2507 करोड़ हो गया.

