Trending Stocks Today: ITC, Adani Power, Tata Steel, SBI, Titan समेत ये स्टॉक दिखा सकते हैं एक्शन, कमाई के लिए रखें नजर

Stocks in Focused News: आज शेयर बाजार में कुछ शेयर एक्शन दिखा सकते हैं. बेहतर नतीजों या किसी पॉजिटि ट्रिगर के चलते इन शेयरों में आज भरपूर हलचल रहने की उम्मीद है. ऐसे में अगर आप इंर्टाडे में किसी बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो इन पर नजर बनाए रख सकते हैं. आज जिन शेयरों में एक्श्यान दिख सकता है, उनमें ITC, Adani Power, Titan, SBI, India Pesticides, EIH, Lupin, Dishman Carbogen Amcis, M&M Financial, PI Industries, Vedant Fashions IPO, Route Mobile जैसे नाम शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर ने दिसंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर या अनुमान के मुताबिक नतीजे पेश किए हैं. वहीं आज वेदांता फैशन का आईपीओ खुलने जा रहा है. जबकि शनिवार को SBI के नतीजे बेहतर रहने का अनुमान है. ITC एफएमजीसी सेक्टर की दमदार कंपनी ITC ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं. कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 3687.88 करोड़ रुपये से बढ़कर 4156.20 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर करोड़ से बढ़कर 15,862.32 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. नतीजों के बाद आज ITC के शेयरों में एक्यान दिख सकता है. वैसे भी बजट में सरकार ने सिगरेट या तंबाकू पर किसी तरह के टैक्स में इजाफा नहीं किया है, जो ITC के बिजनेस के लिए पॉजिटिव है. Adani Power अडानी पावर के दिसंबर तिमाही शानदार रही है. इस दौरान कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई है. कंपनी को दिसंबर तिमाही में 218.5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 288.7 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. crore in Q3FY21, reveहालांकि कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 6894.8 करोड़ रुपये से घटकर 5360.9 करोड़ रुपये रहा है. Titan टाइटन (Titan) के लिए भी दिसंबर तिमाही बेहतर रही है. टाटा ग्रुप की इस कंपनी का मुनाफा दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 136 फीसदी बढ़ गया है. Titan को दिसंबर तिमाही में 987 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ जो एक साल पहले की समान तिमाही में 419 करोड़ रुपये था. कंपनी की आय भी 30 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है. ज्वैलरी बिजनेस में सालाना आधार पर 37 फीसदी ग्रोथ रही और यह 8563 करोड़ रुपये रहा है. घड़ी व वियरेबल्स बिजनेस में सालाना आधार पर 29 फीसदी ग्रोथ रही और सेल्स 708 करोड़ रुपये रही है. आईवियर में 26 फीसदी ग्रोथ रही. SBI देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के तिमाही नतीजे शनिवार यानी 5 फरवरी को आने हैं. इस तिमाही में बैंक से दमदार मुनाफे की उम्मीद है. बैंक के हर वर्टिकल का प्रदर्शन बेहद शानदार हो सकता है. माना जा रहा है कि इकेानाूमिक रिकवरी का सबसे ज्यादा फायदा SBI को मिलेगा. ऐसे में आज बैंक के स्टॉक में एक्शन दिख सकता है. India Pesticides India Pesticides के लिए भी दिसंबर तिमाही बेहतर रही है. कंपनी का मुनाफा इस दौरान सालाना आधार पर 42.08 करोड़ से बढ़कर 43.17 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 190.03 करोड़ रुपये रहा है जो एक साल पहले की समान तिमाही में 178.47 करोड़ रुपये था. EIH EIH के नतीजों अनुमान के मुताबिक रहे हैं. कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है. को दिसंबर तिमाही में 40.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 55.78 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी के रेवेन्यू में 103 फीसदी की ग्रोथ रही है. रेवेन्यू सालाना आधार पर 179.16 करोड़ से बढ़कर 365.38 करोड़ हो गया है. Lupin फार्मा कंपनी Lupin के दिसंबर तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे. कंपनी को इस दौरान 545 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है. जबकि कंपनी का रेवेन्यू 4161 करोड़ रुपए रहा है. Dishman Carbogen Amcis कंपनी को दिसंबर तिमाही में 35.4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 16.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी का रेवेन्यू 562.1 करोड़ रुपये रहा है जो एक साल पहले की समान तिमाही में 468.6 करोड़ रुपये था. आज इन कंपनियों के आएंगे नतीजे आज यानी 4 फरवरी को कुछ छोटी और बड़ी कंपनियां अपने नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें Tata Steel, श्री सीमेंट, बैंक आफ इंडिया, One 97 Communications, Siemens, आदित्य बिरला फैशन, Alkem Laboratories, CMS Info Systems, सिटी यूनियन बैंक, देवयानी इंटरनेशनल, Jubilant Pharmova, Minda Corporation, REC और Thermax शामिल हैं.

