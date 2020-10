Q2 में चुनौतियों के बीच बेहतर रहेंगे IT कंपनियों के नतीजे! किन शेयरों पर रखें नजर, किनसे रहें दूर

IT Sector Q2 Result: कल यानी 7 अक्टूबर को देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस अपने नतीजे पेश करने जा रही है. इसी के साथ वित्त वर्ष 2021 में दूसरी तिमाही के लिए अर्निंग सीजन की शुरूआत हो जाएगी. यूएस इलेक्शन और कोविड 19 के बढ़ रहे मामलों की चुनौतियों के बीच इस तिमाही में आईटी कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है. बता दें कि पहली तिमाही में आईटी कंपनियों पर लॉकडाउन की मार पड़ी थी. इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो जैसी कंपनियों के आर्डरबुक में सुधार देखने को मिल सकता है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक हाल ही में एसेंचर के नतीजों और कमेंट्री से आईटी सेक्टर में रिकवरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं. इससे आईटी कंपनियों का आउटलुक बेहतर हुआ है. दूसरी तिमाही में आईटी सर्विसेज की मांग नॉर्मल हो रही है. कई बड़ी डील मिली है या पाइपलाइन में है. धीरे धीरे चीजें प्री कोविड लेवल पर आ रही हैं. हेल्थकेयर, हाइ्रटेक, BFSI और टेलिकॉम सेक्टर से आईटी कंपनियों को अच्छी डिमांड मिल रही है. ब्रोकरेज हाउस ने 2QFY21 में यूएस डॉलर रेवेन्यू, रुपये में रेवेन्यू, EBIT और एडजेस्टेड PAT में तिमाही आधार पर 4%/3%/6%/7% ग्रोथ देखने को मिल सकती है.

फॉर्चून फिस्कल के डायरेक्टर जगदीश ठक्कर का कहना है कि पहली तिमाही की बात करें तो आईटी कंपनियों के साथ कोई इश्यू नहीं था. कोविड के चलते अचानक डिमांड ठप पड़ने से नतीजों पर असर हुआ था. हालांकि अब डिमांड धीरे धीरे सुधरने लगी है. इंटरनेशनल और घरेलू बाजार में काम कर रही कंपनियों के पुराने प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, जिससे उन्हें नए आर्डर मिल रहे हैं. उनके आर्डरबुक में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है. वहीं कंपनियां नई तकनीकी पर अपने खर्च भी बढ़ाने लगी हैं. टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो जैसी कंपनियों के कारोबार में अचछी रिकवरी की उम्मीद है. टीसीएस के नतीजे 7 अक्टूबर को, विप्रो के 12 अक्टूबर को और इंफोसिस के 14 अक्टूबर को आने हैं.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक यूएस में अलेक्शन और कोविड की दूसरी लहर की चुनौतियां अभी आईटी सेक्टर पर रहेंगी. लेकिन इसके बाद भी आईटी सेक्टर का प्रदर्शन इस तिमाही बेहतर रहेगा. इसमें आगे और सुधार की उम्मीद है. ब्रोकरेज के अनुसार टियर 1 कंपनियों में इंफोसिस और HCL टेक और टियर 2 कंपनियों में माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम और LTI आगे अच्छी ग्रोथ दिखा सकती हैं. वहीं, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, साइंट और जेनसार टेक पर ब्रोकरेज ने न्यूट्रल रेटिंग दी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.