Fortune ’40 Under 40′ Influencer List: ईशा और आकाश अंबानी ने बनाई जगह, बायजू रवीन्द्रन की भी एंट्री

अरबपति मुकेश अंबानी के जुड़वां बच्चों ईशा (Isha Ambani) और आकाश अंबानी (Akash Ambnai) को फॉर्च्यून की प्रभावशाली लोगों की ’40 अंडर 40′ लिस्ट (Fortune 40 under 40) में स्थान मिला है. इसके अलावा Byju’s के फाउंडर बायजू रवीन्द्रन ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है. फॉर्च्यून ने इस बार फाइनेंस, टेक्नॉलोजी, हेल्थकेयर, पॉलिटिक्स और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट यानी 5 कैटेगरी में ’40 अंडर 40′ लिस्ट जारी की है. प्रत्येक कैटेगरी में दुनिया की 40 हस्तियों को शामिल किया गया है, जिनकी उम्र 40 से कम है. ईशा, आकाश अंबानी और बायजू रवीन्द्रन का नाम टेक्नॉलोजी कैटेगरी में शुमार है.

फॉर्च्यून मैगजीन ने कहा कि कोरोनावायरस महामारी ने लोगों के काम करने और सोशलाइज करने के तरीके में बदलाव लाया. इस काल में एग्जीक्यूटिव्स ने अपने कारोबार को चलाने के रास्ते में पैदा हुई चुनौतियों से जूझते हुए इंप्लॉइज को सहयोग उपलब्ध कराने और सशक्त बनाने के लिए तुरंत कदम उठाए. आगे कहा कि इस बदलाव की लहर को दर्शाने के लिए मैगजीन ने इस साल की 40 अंडर 40 लिस्ट में बदलाव करने का फैसला किया. हमने ज्यादा बड़ा होने और ज्यादा व्यापकता के साथ सर्च की जरूरत महसूस की.

लिस्ट में Serum Institute of India के अदार पूनावाला, सॉफ्टबैंक ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट्स अक्षय नाहेता, Maverick Ventures के एमडी अंबर भट्टाचार्य, PharmEasy के को फाउंडर धवल शाह और धर्मिल शेठ आदि भी शामिल हैं.

फॉर्च्यून के मुताबिक, ईशा और आकाश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. इन दोनों ने जियो बोर्ड मेंबर्स के तौर पर फेसबुक के साथ 9.99% हिस्सेदारी के लिए 5.7 बिलियन डॉलर मेगा डील को फाइनल करने में मदद की. गूगल, क्वालकॉम और इंटेल जैसी कंपनियों को रिलायंस के साथ जोड़ने और उनसे निवेश प्राप्त करने का काम भी इन्हीं की लीडरशिप में पूरा हुआ. लगातार आए निवेशों के बलबूते जियो का निजी वैल्युएशन 65 अरब डॉलर हो चुका है. जियोमार्ट को लॉन्च करने में आकाश और ईशा की भूमिका की भी फॉर्च्यून ने प्रशंसा की है.

भारत की बड़ी उपलब्धि: इनोवेशन रैंकिग में पहली बार टॉप 50 में, मध्य और दक्षिण एशिया में नंबर वन

बायजू रवीन्द्रन को लेकर फॉर्च्यून ने कहा कि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि बड़े पैमाने पर सफल ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी खड़ी करना संभव है. Byju’s भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी है. यह लाखों छात्रों को सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए तैयार होने और पढ़ाई करने मे मदद कर रही है. 2011 में शुरू हुई Byju’s 1 अरब डॉलर से अधिक फंडिंग जुटा चुकी है और 10 अरब डॉलर से ज्यादा की कंपनी बन चुकी है. फॉर्च्यून ने कहा कि रवीन्द्रन को कैश की जरूरत होगी क्योंकि वह को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दूसरे देशों मे भी ले जाना चाहते हैं.

40 अंडर 40 लिस्ट में शाओमी इंडिया के मनु कुमार जैन का भी नाम है. Fortune ने कहा कि जब जैन को शाओमी ने 2014 में भारतीय परिचालन संभालने के लिए नियुक्त किया तो उनहें स्मार्टफोन के बारे मे कुछ भी पता नहीं था. लेकिन उन्हें स्टार्टअप्स के बारे में एक या दो चीजें मालूम थीं. उनके द्वारा शुरू की गई आखिरी कंपनी जबॉन्ग थी, जो कि फैशन ई-कॉमर्स प्लेटाफॉर्म थी और बाद में फ्लिपकार्ट ने खरीद ली. स्मार्टफोन बिजनेस से नया-नया जुड़ने के बाद इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए मनु कुमार अपने बैग में नियमित रूप से 30—40 फोन रखते थे ताकि फीचर्स की टेस्टिंग कर सकेंगे और प्रतिद्वंदियों से चेक कर सकें.

