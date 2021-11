Mukesh Ambani’s London House: क्या मुकेश अंबानी लंदन में बसने जा रहे हैं, जानिये रिलायंस ने क्या कहा?

क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी परिवार समेत लंदन में बसने जा रहे हैं. शुक्रवार को दिन भर यह खबर न्यूज साइटों और सोशल मीडिया पर छाई रही. लेकिन देर शाम रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान जारी कर कहा कि मुकेश अंबानी या उनके परिवार को लंदन में रहने या बसने का कोई इरादा नहीं है.

रिलायंस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि एक अखबार में इस बारे में बेबुनियाद खबर छापी गई है कि अंबानी परिवार का लंदन के स्टोक पार्क में रहने या बसने की योजना है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस संबंध में साफ कह रही है कि चेयरमैन या उनके परिवार की लंदन या दुनिया के किसी और हिस्से में बसने या रहने की योजना कोई योजना नहीं है.

ग्रुप की ओर से कहा गया है कि रिलायंस ग्रुप की कंपनी आरआईएचएल(RIHL) ने लंदन के स्टोक पार्क में जिस हेरिटेज संपत्ति को हाल ही में खरीदा है, उसका मकसद स्थानीय नियम कानून के तहत गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिसॉर्ट के रूप में बढ़ावा देना है. इसका अधिग्रहण समूह के तेजी से बढ़ रहे कंज्यूमर बिजनेस को बढ़ावा देगा. इसके साथ ही यह भारत की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगा.

ब्रिटेन में गांधी की याद में जारी किया जाएगा सिक्का, जानिए इसमें क्या होगा खास

मिड-डे की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अब अंबानी का दूसरा घर लंदन में होगा. उन्होंने लंदन के बकिंघमशायर, स्टोक पार्क (Buckinghamshire, Stoke Park) में 300 एकड़ की संपत्ति ली है, जहां वे परिवार के समेत बसेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक , लॉकडाउन और महामारी के दौरान जब अंबानी ने अपना ज्यादातर समय समय अल्टामाउंट रोड पर स्थित अपने पॉश स्काई-हाई निवास ‘एंटीलिया’ (Antilia) में बिताया, तब परिवार को एहसास हुआ कि उन्हें एक और घर की जरूरत है. इसलिए उन्होंने लंदन में घर बनाने का फैसला लिया, जिसे अंबानी ने इस साल की शुरुआत में 592 करोड़ रुपये में खरीदा था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.