IRFC IPO 2021: आईआरएफसी ने एंकर निवेशकों से जुटाए 1389 करोड़, 18 जनवरी को आएगा इस साल का पहला आईपीओ

IRFC IPO 2021: आईपीओ आने से पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) ने 31 एंकर इंवेस्टर्स से 1389 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं. आईआरएफसी ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि उसने शुक्रवार 15 जनवरी को एंकर इंवेस्टर्स को 26 रुपये प्रति शेयर के भाव से 53.45 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं. सब्सक्रिप्शन के लिए 178 करोड़ शेयरों को रखा गया है. आईआरएफसी का आईपीओ इस साल 2021 का पहला आईपीओ है और फ्रेश इशू व ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए 4633 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. इसका आईपीओ 18 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. यह इस साल 2021 का पहला आईपीओ होगा.

आईआरएफएस के एंकर इंवेस्टर्स में Goldman Sachs, बीएनपी परिबास, कुवैत इंवेस्टमेंट अथॉरिटी और मॉनीटरी अथॉरिटी शामिल हैं. इन सभी को 53.45 करोड़ शेयर आवंटित किए गए हैं जिसमें से करीब 4.15 फीसदी शेयर मॉनीटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर को 57.62 करोड़ रुपये में आवंटित किए गए हैं. बीएनपी परिबास को 44.97 करोड़ रुपये में 3.24 फीसदी शेयर और Goldman Sachs को 29.98 करोड़ रुपये में 2.16 फीसदी शेयर आवंटित किए गए. विदेशी निवेशकों में सबसे बडे़ निवेशक के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर को 235 करोड़ रुपये में 16.39 फीसदी शेयर आवंटित हुए.

आईआरएफसी के आईपीओ के लिए घरेलू एंकर निवेशकों की बात करें तो एचडीएफसी इक्विटी फंड को 268 करोड़ रुपये में एंकर इंवेस्टर्स को ऑफर किए गए शेयरों में 19.32 फीसदी शेयर मिले. एचडीएफसी के हाउसिंग अपॉर्च्यूनिचटीज फंड एंड डिविडेंड यील्ड फंड भी एंकर निवेशकों में शामिल रहा. निप्पन इंडिया टैक्स सेवर (ईएलएसएस) फंड ने 124.99करोड़ रुपये में 8.99 फीसदी शेयर खरीदे. एंकर इंवेस्टर्स के हिस्से से 32.61 करोड़ इक्विटी शेयर चार घरेलू म्यूचुअल फंड्स को आवंटित किए गए.

आईआरएफसी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार 18 जनवरी को खुलेगा और निवेशकों को सब्सक्रिप्शन के लिए 20 जनवरी तक खुला रहेगा. इस ऑफर के तहत 3088 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू और 1544 करोड़ रुपये का ओएफएस इशू किया जाएगा. निवेशकों पीएसयू एनबीएफसी IRFC के लिए 25-26 रुपये के प्राइस बैंड में 575 शेयरों के लॉट में आवेदन कर सकेंगे. इस प्रकार एक लॉट के लिए निवेशकों को 14950 रुपये निवेश करने होंगे. आईआरएफसी के आईपीओ में 50 फीसदी इश्यू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB) के लिए रिजर्व है. जबकि 15 फीसदी हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स के लिए. 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निेवशकों के लिए रिजर्व है.आईआरएफसी भारतीय रेलवे की एक डेडिकेटेड फाइनेंसियल आर्म है और इसका एयूएम 2.78 लाख करोड़ रुपये का है.

(Story: Kshitij Bhargava)

