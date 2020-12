IRFC IPO: पैसे लेकर रहें तैयार, पहली बार पीएसयू NBFC कंपनी का आ रहा है आईपीओ

IPO Market: आईपीओ मार्केट में हलचल जारी है. दिसंबर में बर्गर किंग के आईपीओ को भी निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला है. प्राइमरी मार्केट में तेजी को भुनाने के लिए जहां कई कंपनियां आईपीओ लाने की कतार में हैं. वहीं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) का 4,600 करोड़ रुपये का इनिशियल पब्लिक आफरिंग (IPO) भी इसी महीने आ सकता है. यह सार्वजनिक क्षेत्र की नॉन-बैंकिंग फाइनंशियल कंपनी (NBFC) का पहला आईपीओ होगा.

यह आईपीओ 178.20 करोड़ शेयरों का होगा. इसमें 118.80 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि सरकार 59.40 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश लाएगी. आईआरएफसी ने जनवरी, 2020 में आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराया था. जिसे सेबी की मंजूरी मिल चुकी है.

आईआरएफसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अमिताभ बनर्जी ने कहा कि उम्मीद है कि यह आईपीओ इस महीने के तीसरे सप्ताह तक आएगा. लेकिन अगर बाजार परिस्थितियां अच्छी नहीं रहती हैं, तो हम इसे जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में भी ला सकते हैं. आईआरएफसी एंकर निवेशकों से भी पैसा जुटाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार इस आईपीओ में एंकर निवेशकों से भी पैसा जुटाने की तैयारी कर रही है.

बाजार सूत्रों ने कहा कि आईपीओ से करीब 4,600 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है. आईपीओ में एंकर निवेशकों को जोड़ने के बारे में बनर्जी ने कहा कि यह एक भरोसा वाला बाजार है. एंकर निवेशक इस बात को लेकर आश्वस्त होंगे कि इन्हें नियमित बोली प्रक्रिया के बिना अपने हिस्से के शेयर पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

इस साल जिन 11 कंपनियों का आईपीओ लिस्ट हो चुका है, उनमें 60 फीसदी की लिस्टिंग प्रीमियम के साथ हुई है. इसमें ग्लैंड फार्मा की लिस्टिंग 14 फीसदी प्रीमियम पर, मझगांव डाक की लिस्टिंग 49 फीसदी प्रीमियम पर, केमकॉन स्पेशिएलिटी की लिस्टिंग 115 फीसदी प्रीमियम पर, कैम्स की लिस्टिंग 25 फीसदी प्रीमियम पर, रूट मोबाइल की लिस्टिंग 102 फीसदी प्रीमियम पर, हैप्पिएस्ट माइंड्स की लिस्टिंग 111 फीसदी प्रीमियम पर और रोसारी बॉयोटेक की लिस्टिंग 58 फीसदी प्रीमियम पर हुई है. हालांकि SBI कार्ड, UTI AMC, इक्विटास होल्डिंग और एंजेल ब्रोकिंग की लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई है. आगे बर्गर किंग की भी लिस्टिंग होगी.

कल्याण ज्वैलर्स: कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है. आईपीओ का साइज 1750 करोड़ रुपये का होगा. कंपनी की आईपीओ के तहत 1,000 करोड़ रुपये तक के नए इक्विटी शेयर जारी करने और 750 करोड़ रुपये ओएफएस के जरिए जुटाने की योजना है. कल्याण ज्वैलर्स ने 25 अगस्त को आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा किए थे.

रेल टेल: सार्वजनिक क्षेत्र की रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 29 सितंबर को आईपीओ के लिए आवेदन किया था. रेल टेल को सेबी से आईपीओ के जरिए 700 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी मिल गई है. इसके तहत सरकार 8.66 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. कंपनी देश भर में ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क उपलब्ध कराती है. कैबिनेट ने दिसंबर 2018 में रेलटेल कॉरपोरेशन में 25 फीसदी तक सरकारी हिस्सेदारी बिक्री के लिए आईपीओ लाने को मंजूरी दी थी.

सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक: 950 से 1000 करोड़

नजारा टेक्नोलॉजीज: 900 से 1000 करोड़

एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल: 100 से 500 करोड़

