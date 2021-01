IRFC IPO: आईआरएफसी का शेयर 25 जनवरी को होगा अलॉट; आपको मिला या नहीं, ऐसे करें चेक

IRFC IPO Allotment Status: फाइनेंस कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) के आईपीओ को निवेशकों को जोरदार रिस्‍पांस मिला है. यह आईपीओ 3.49 गुना सब्सक्राइब हुआ है. IRFC ने इस IPO के लिए 124 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए थे, जबकि उसे 435 करोड़ इक्विटी शेयर्स के लिए बोलियां मिली हैं. फिलहाल इस रिस्पांस के बाद अब उन निवेशकों की नजर शेयर अलॉटमेंट पर होगी, जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है. IRFC के आईपीओ के लिए शेयर का अलॉटमेंट 25 जनवरी यानी सोमवार को फाइनल होना है. अगर आपको अलॉटमेंट चेक करना है तो आप रजिस्ट्रार और बीएसई की वेबसाइट दोनों जगह जाकर पता कर सकते हैं कि आपको शेयर मिला या नहीं.

यह आईपीओ 18 जनवरी से 20 जनवरी तक निवेश के लिए खुला था. IRFC का बाजार से 4600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 25-26 रुपये प्रति शेयर तय किया था. एक्सपर्ट भी इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव राय बना रहे हैं.

आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व पोर्सन 3.78 गुना और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्सन 2.67 गुना सब्सक्राइब हुआ है. वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व पोर्सन को 3.66 गुना बोलियां मिली हैं. रेलवे के कर्मचारियों ने इसे 43.73 गुना सब्सक्राइब किया है.

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बाजार नियामक सेबी को जो जानकारी सौंपी है, उसके मुताबिक कंपनी अगले सप्ताह यानी 25 जनवरी को शेयर अलॉटमेंट फाइनल कर लेगी. जिन निवेशकों को इस IPO में शेयर एलॉट होंगे, उनके डीमैट अकाउंट में 28 जनवरी को शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं, जिन लोगों को शेयर नहीं मिलेगा, उनके पैसे 27 जनवरी को वापस खाते में आ जाएंगे. आईआरएफसी की लिस्टिंग 29 जनवरी को होगी.

कैसे चेक करें स्टेटस

नोट- ऐसा करने पर अगर शेयर अलॉट होगा तो स्टेटस दिख जाएगा.

IRFC 1986 में बनी थी और यह भारतीय रेलवे के लिए एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल आर्म की तरह काम करती है. कंपनी रेलवे के लिए डोमेस्टिक और विदेशी बाजारों से फंड भी जुटाती है. रेलवे के लिए एक्स्ट्रा बजेटरी खर्च का इंतजाम कंपनी द्वारा किया जाता है. आईआरएफसी मिनिस्ट्री आफ रेलवे के तहत शिड्यूल ‘A’ लिस्टेड कंपनी है. यूनियन कैबिनेट ने 2017 में आईआरएफसी और रेलवे से जुड़ी 4 और कंपनियों को बाजार में लिस्ट होने की मंजूरी दी थी.

कंपनी की स्ट्रेंथ

इंडियल रेलवे की ग्रोथ में स्ट्रैटेजिक रोल

मजबूत क्रेडिट रेटिंग: CRISIL: AAA/A1+ और ICRA: AAA/A1+.

मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और साउंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट

अनुभवी मैनेजमेंट टीम

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.