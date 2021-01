IRFC ला रही है 2021 का पहला IPO, सिर्फ 26 रु का है शेयर; चेक करें लांच डेट से लेकर हर डिटेल

Indian Railway Finance Corporation (IRFC) IPO: साल 2020 के बाद अब 2021 में आईपीओ मार्केट से कमाई के लिए तैयार रहें. इस साल का पहला आईपीओ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) लेकर आ रही है. पहली बार ऐसा होगा कि किसी पीएसयू NBFC कंपनी का आईपीओ आ रहा है. यह आईपीओ 18 जनवरी से 20 जनवरी तक निवेश के लिए खुला रहेगा. IRFC का बाजार से 4600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 25-26 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. अगर आप भी नए साल में आईपीओ मार्केट से कमाई के लिए तैयार हैं तो जानें इस इश्यू की हर डिटेल…

यह आईपीओ 178.20 करोड़ शेयरों का होगा. इसमें 118.80 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि सरकार 59.40 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश लाएगी. आईआरएफसी ने जनवरी, 2020 में आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराया था.

आईआरएफसी के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 10 रुपये फेस वैल्यू पर 25-26 रुपये प्रति शेयर तय किया है. आईआरएफसी का आईपीओ 18 जनवरी को लॉन्च होगा. इसमें 20 जनवरी तक निवेश किया जा सकता है.

इस इश्यू में कम से कम 575 इक्विटी शेयरों के लिए बिड करना जरूरी होगा. यानी 575 शेयरों का एक लॉट होगा. अधिकतम 13 लॉट के लिए आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है. आईआरएफसी के आईपीओ में 50 फीसदी इश्यू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB) के लिए रिजर्व है. जबकि 15 फीसदी हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स के लिए. 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निेवशकों के लिए रिजर्व है.

इंडियल रेलवे की ग्रोथ में स्ट्रैटेजिक रोल

मजबूत क्रेडिट रेटिंग; CRISIL: AAA/A1+ और ICRA: AAA/A1+.

मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और साउंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट

अनुभनी मैनेजमेंट टीम

IRFC 1986 में बनी थी और यह भारतीय रेलवे के लिए एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल आर्म की तरह काम करती है. कंपनी रेलवे के लिए डोमेस्टिक और विदेशी बाजारों से फंड भी जुटाती है. रेलवे के लिए एक्स्ट्रा बजेटरी खर्च का इंतजाम कंपनी द्वारा किया जाता है. आईआरएफसी मिनिस्ट्री आफ रेलवे के ​तहत शिड्यूल ‘A’ लिस्टेड कंपनी है. यूनियन कैबिनेट ने 2017 में आईआरएफसी और रेलवे से जुड़ी 4 और कंपनियों को बाजार में लिस्ट होने की मंजूरी दी थी.

