सरल जीवन बीमा: कम प्रीमियम में 25 लाख तक की पॉलिसी, 1 जनवरी से ले सकेंगे ग्राहक; जान लें नियम-शर्तें

Saral Jeevan Bima: बीमा नियामक संस्था IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को अगले साल 1 जनवरी से ‘Saral Jeevan Bima’ लांच करने को कहा है. यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगी. इससे ग्राहकों को कंपनियों की ओर से पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर फैसला लेने में मदद मिलेगी. नियामक का कहना है कि इस समय उपलब्ध कई टर्म प्रॉडक्ट्स विभिन्न अवधि और शर्तों के साथ हैं जिससे ग्राहकों को पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर फैसला लेने में दिक्कत होती है. IRDAI ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि नया कारोबार शुरू करने वाली सभी बीमा कंपनियों को अगले साल 1 जनवरी से स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स लाना जरूरी होगा.

सरल जीवन बीमा पूरी तरह से टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट होगा. जिसे 18 से 65 वर्ष के लोग खरीद सकेंगे. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक इन पॉलिसी की अवधि चार साल से लेकर चालीस साल तक की होगी. गाइडलाइंस के मुताबिक सरल जीवन बीमा में 5 लाख से 25 लाख तक (50 हजार के गुणक में) की पॉलिसी खरीद सकेंगे.

इसमें कोई मेच्योरिटी बेनेफिट नहीं मिलेगा और इसमें 45 दिनों का वेटिंग पीरियड होगा. इस पॉलिसी के तहत सुसाइड के मामले में कोई क्लेम नहीं मिलेगा. पॉलिसीधारक की पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु के पश्चात उसके नॉमिनी को बीमित राशि के बराबर क्लेम मिलेगा. इसके तहत जेंडर, आवास, यात्रा, पेशा या शैक्षणिक योग्यता से कोई मतलब नहीं है और कोई भी इसे खरीद सकता है.

आईआरडीएआई का कहना है कि स्टैंडर्ड प्रॉडक्ट के होने से ग्राहकों को पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर निर्णय लेने में आसानी होगी और इससे बीमा कराने वाले और बीमा करने वाली कंपनी के बीच भरोसा बढ़ेगा. इससे गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचने और क्लेम सेटलमेंट के दौरान होने वाले विवादों में कमी आएगी.

बजाज एलायंज लाइफ के मुख्य वित्तीय अधिकारी भारत कलसी ने इंडस्ट्री और देश की जरूरत बताते हुए IRDAI की इस पहल की स्वागत किया. उन्होंने कहा कि इस समय के अनिश्चित समयकाल में प्रोटेक्शन प्लान के बारे में स्टैंडर्ड प्रॉडक्ट लाने जैसे कदमों से जागरुकता बढ़ेगी. उनका मानना है कि इससे देश में बीमा उद्योग भी बढ़ेगा. कलसी ने आइआरडीएई को कोविड के समय में अत्यंत सक्रिय बताते हुए कहा कि इससे ग्राहकों का ही फायदा है.

पॉलिसीबाजारडॉटकॉम के सीबीओ संतोष अग्रवाल ने कहा कि इस पहल से जीवन बीमा पॉलिसी लेने वालों की संख्या बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि सरल बीमा योजना में अधिकतम बीमित राशि 25 लाख रखी गई है और यह उन लोगों के लिए बढ़िया अवसर है जिन्होंने अब तक जीवन बीमा पॉलिसी नहीं ले रखी है. अग्रवाल के मुताबिक इस पॉलिसी को ‘भारत’ के लिए कह सकते हैं जिसमें कम प्रीमियम में 5 लाख से 25 लाख तक की बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराएगी.

