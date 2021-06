कैंसिल ट्रेन टिकट का रिफंड अब तुरंत, IRCTC ने पैसेंजरों के लिए लॉन्च की ये सुविधा

IRCTC New feature : IRCTC की वेबसाइट पर ट्रेन टिकट कैंसिल कराने के बाद रिफंड के लिए अब आपको दो-तीन का इंतजार नहीं करना होगा. आपका पैसा तुरंत आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा. आईआरसीटीसी के ऐप और वेबसाइट दोनों पर खरीदे गए टिकट को कैंसिल कराने पर यह सुविधा आपको मिलेगी.जो पैसेंजर IRCTC-ipay पेमेंट गेटवे से टिकट खरीदने के बाद इसे कैंसिल कराएंगे, उन्हें रिफंड के लिए 48 से 72 घंटे तक इंतजार नहीं करना होगा.

केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत IRCTC-ipay 2019 में लॉन्च था. IRCTC ने इस सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट में बदलाव में भी किया है. इस नई व्यवस्था में तत्काल और सामान्य टिकट भी बुक करने के साथ कैंसिल करने की सुविधा मिलेगी. रेल यात्रियों की बढ़ती तादाद के साथ ही IRCTC ने अपने यूजर इंटरफेस के साथ IRCTC-ipay फीचर को भी अपग्रेड कर दिया है. इससे टिकट बुकिंग में कम वक्त लगता है. IRCTC लगातार रेल यात्रियों की सुविधा के लिए अपग्रेडेशन कर रहा है. डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन बुकिंग में भी रफ्तार दिखी है. आईपीओ लाने के बाद कंपनी के कामकाज में काफी सुधार भी दिखा है. लॉकडाउन के दौरान कंपनी के शेयरों में काफी गिरावट देखने को मिली है. लेकिन कोरोना की लहर धीमी होते ही इसके शेयरों में काफी उछाल देखने को मिला है. ट्रैवल, टूरिज्म सेक्टर के पटरी पर आते ही इसके शेयरों में फिर उछाल देखने को मिल सकता है. देश के कई शहरों में अब लॉकडाउन में ढील दिख रही है. लिहाजा टूर, ट्रैवल और हॉस्पेटिलिटी इंडस्ट्री में नई रफ्तार दिख सकती है.

ITR Filing on New Portal: नए पोर्टल पर आईटीआर कैसे फाइल करें? यहां समझें स्टेपवाइज पूरी प्रॉसेस

-वेबसाइट (www.irctc.co.in) पर क्लिक करें

-यात्रा से संबंधित सभी डिटेल डालें

-अपने रूट के मुताबिक ट्रेन सेलेक्ट करें

-वेबसाइट में credentials डालें.

-पैसेंजर डिटेल डालें

-Mode of payment डालें.

-टिकट बुक कराने के लिए IRCTC ipay option सेलेक्ट करें.

-Pay पर क्लिक करें और टिकट बुक करें.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.