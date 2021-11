Upcoming IPO: अगले सप्ताह इन दो कंपनियों का आ रहा IPO, शेयर बिक्री से 2,038 करोड़ रुपये जुटाने की होगी कोशिश

Upcoming IPO: IPO में निवेश करने वालों के लिए अगले सप्ताह फिर से पैसा कमाने का मौका है. अगले सप्ताह दो कंपनियों टार्सन्स प्रोडक्ट्स (Tarsons Products) और गो फैशन (इंडिया) लिमिटेड (Go Fashion) के आईपीओ आएंगे. इनसे कुल 2,038 करोड़ रुपये से कुछ अधिक राशि जुटने की उम्मीद है. दिग्गज लाइफ साइंस कंपनी टार्सन्स प्रोडक्ट्स का आईपीओ तीन दिनों तक खुला रहेगा. यह आईपीओ 15 नवंबर को खुलकर 17 नवंबर को बंद होगा. वहीं महिलाओं की वियर ब्रांड गो कलर्स (Go Colors) की पेरेंट कंपनी गो फैशन का आईपीओ 17 नवंबर को खुलकर 22 नवंबर को बंद होगा.

FPI ने नवंबर के पहले 15 दिनों में भारतीय बाजारों से निकाले 949 करोड़ रुपये, एक्सपर्ट्स ने बताई ये बड़ी वजह

इससे पहले इस महीने अलग-अलग क्षेत्रों की आठ कंपनियों के आईपीओ सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं. इनमें पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस, KFC, पिज्जा हट (Pizza Hut) रेस्तरां चलाने वाली सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड, लैटेंट व्यू एनालिटिक्स, सौंदर्य और वेलनेस प्रोडक्ट्स के ऑनलाइन मार्केटप्लेस नायका की पेरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स, पॉलिसीबाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक, फिनो पेमेंट्स बैंक, SJS एंटरप्राइजेज और सिगाची इंडस्ट्रीज शामिल हैं.

Paytm IPO Allotment: 16 नवंबर को हो सकता है Paytm के शेयरों का अलॉटमेंट, सेबी की मंजूरी सोमवार को मिलने की उम्मीद

शेयर बाजारों के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार इस साल 2021 में अभी तक 49 कंपनियां आईपीओ के ज़रिए 1.01 लाख करोड़ रुपये जुटाने में सफल रही हैं. इनके अलावा पावरग्रिड कॉरपोरेशन के ढांचागत निवेश ट्रस्ट पावरग्रिड इनविट ने भी आईपीओ से 7,735 करोड़ रुपये जुटाए हैं. वहीं ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट ने भी शेयरों की बिक्री से 3,800 करोड़ रुपये जुटाए हैं. पूरे वर्ष 2020 की तुलना में इस साल अभी तक आईपीओ बाजार का प्रदर्शन बेहतर रहा है. पिछले पूरे साल में 15 कंपनियों ने आईपीओ से 26,611 करोड़ रुपये ही जुटाए थे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.