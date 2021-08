IPOs in September: सितंबर में इन दो कंपनियों के आएंगे IPO, यहां देखें इश्यू से जुड़ी सभी डिटेल्स

IPOs in September: आईपीओ की बाट जोह रहे निवेशकों के लिए निवेश का मौका फिर मिलने वाला है. कल से अगला महीना शुरू हो जाएगा और सितंबर महीने में दो कंपनियों के आने वाले हैं. 1 सितंबर को Vijaya Diagnostic Centre और Ami Organics के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे. दोनों ही आईपीओ 3 सितंबर को बंद होंगे. 2464.68 करोड़ रुपये के दोनों आईपीओ में अगर निवेश करना चाहते हैं तो अपर प्राइस बैंड के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 29508 रुपये का निवेश करना होगा.

New NPS Rules: 65 की उम्र के बाद भी खुलवा सकेंगे पेंशन खाता, 50% इक्विटी एक्सपोजर की होगी मंजूरी, एनपीएस नियमों में अहम बदलाव

Vijaya Diagnostics में पैसे लगाने का मौका कल खुलेगा, ग्रे मार्केट में कमजोर पड़े शेयर, निवेश को लेकर जानिए एक्सपर्ट की राय

Ola IPO: ओला की 11 हजार करोड़ का आईपीओ लाने की योजना, जानिए इश्यू से जुड़ी सभी डिटेल्स

Ami Organics IPO: एमी ऑर्गेनिक्स का आईपीओ कल खुलेगा; कंपनी में निवेश करें या नहीं, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.