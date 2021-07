IPO Wrap: क्लीन साइंस का आईपीओ 93.41 गुना और GR Infraprojects का आईपीओ 102.58 गुना हुआ सब्सक्राइब, BSE में उपलब्ध डेटा से खुलासा

Clean Science And GR Infraprojects IPOs Closed: शुक्रवार को बंद हुए दो प्रमुख आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. ये दो आईपीओ क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Clean Science and Technology) और जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स (GR Infraprojects) के. हैं. दोनों ही कंपनियों के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन 7 से 9 जुलाई 2021 तक खुले थे. क्लीन साइंस के आईपीओ को निवेशकों ने 93.41 गुना सब्सक्राइब किया है, जबकि जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स के आईपीओ को इससे भी ज्यादा, 102.58 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ है. ये जानकारी BSE पर उपलब्ध आंकड़ों से मिली है.

क्लीन साइंस के आईपीओ को कुल मिलाकर 114.92 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन मिले, जबकि इसका इश्यू साइज 1.23 करोड़ शेयरों का ही था. इसमें भी क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए रखे गए शेयर 156.37 गुना सब्सक्राइब किए गए हैं, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों का सब्सक्रिप्शन 206.43 गुना रहा है. रिटेल इंडीविजुअल इनवेस्टर्स (RIIs) ने भी इस इश्यू को 9 गुना सब्सक्राइब किया है. इस स्पेश्यालिटी केमिकल फर्म के आईपीओ का कुल इश्यू साइज़ 1,546.6 करोड़ रुपये का है, जो 7 जुलाई को खुलकर 9 जुलाई 2021 को शाम 5 बजे बंद हुआ है. कंपनी के शेयरों के लिए 880 से 900 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया था. आईपीओ लाने से पहले क्लीन साइंस ने 900 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 41 एंकर इनवेस्टर्स से करीब 464 करोड़ रुपये जुटाए थे.

GR Infraprojects की बात करें तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को आईपीओ के तहत कुल 83.33 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन मिले, जबकि इसका कुल इश्यू साइज़ महज 81.23 लाख शेयरों का ही था. स्टॉक एक्सचेंज से मिले आंकड़ों के मुताबिक QIBs के लिए रखे गए शेयर 168.58 गुना सब्सक्राइब किए गए, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों ने इसे 238.04 गुना सब्सक्राइब किया. RIIs यानी रिटेल इंडीविजुअल इनवेस्टर्स ने भी इसे 12.57 गुना सब्सक्राइब किया. कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए जो शेयर रखे थे,उन्हें 1.37 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ है.

963 करोड़ रुपये का GR Infraprojects का IPO भी 7 जुलाई को खुलकर शुक्रवार को ही बंद हुआ है. कंपनी के शेयरों के लिए प्रति शेयर 828 से 837 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया था. उदयपुर की इस कंपनी ने आईपीओ लाने से पहले 47 एंकर इनवेस्टर्स से 837 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 283 करोड़ रुपये जुटा चुकी है.

दोनों ही आईपीओ में अब निवेशकों को शेयरों के आवंटन का इंतजार रहेगा. दोनों ही कंपनियों के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में दी गई जानकारी के मुताबिक अलॉटमेंट के आधार को अंतिम रूप देने का काम 14 जुलाई 2021 को पूरा किए जाने की उम्मीद है.

