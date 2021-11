IPOs News: PolicyBazaar समेत तीन कंपनियों के खुल गए आईपीओ, प्राइस बैंड से लेकर लॉट साइज की डिटेल्स यहां देखें

New IPOs: आईपीओ निवेशकों के लिए दीवाली के पहले ही दीवाली का पिटारा खुला है. आज पॉलिसीबाजार (PolicyBazaar) समेत तीन कंपनियों के आईपीओ खुले हैं. आज पॉलिसीबाजार, सिगची इंडस्ट्रीज (Sigachi Industries) और एसजे एंटरप्राइजेज (SJS Enterprises) के करीब 6550 करोड़ रुपये के आईपीओ खुले हैं. ये सभी आईपीओ 3 नवंबर तक खुले रहेंगे. इन तीन कंपनियों के अलावा आज एक और कंपनी नायका (Nykaa) के इश्यू में भी पैसे लगा सकते हैं लेकिन आज 5352 करोड़ के इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज आखिरी दिन है. नीचे सभी इश्यू को लेकर जरूरी डिटेल्स दी जा रही है और कंपनी के बारे में भी जानकारी दी जा रही है.

