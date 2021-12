Upcoming IPO: IPO निवेशकों के लिए दिसंबर भी हो सकता है शानदार, 10 कंपनियां 10 हजार करोड़ जुटाने के लिए तैयार

Upcoming IPO: आईपीओ में निवेश करने वालों के लिए नवंबर की तरह दिसंबर का महीना भी शानदार हो सकता है. दिसंबर महीने में 10 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आने वाली हैं. ये कंपनियां आईपीओ के ज़रिए 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जुटाने के लिए तैयार हैं. मर्चेंट बैंकिंग सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. फिलहाल स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस (Star Health and Allied Insurance) और टेगा इंडस्ट्रीज (Tega Industries) का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है.

दिसंबर महीने में जिन कंपनियों का आईपीओ लॉन्च होने वाला है, उनमें ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज (RateGain Travel Technologies), और मुंबई-बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप आनंद राठी की इकाई आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड (Anand Rathi Wealth Ltd) शामिल हैं. रेटगेन इस आईपीओ के ज़रिए 1,335 करोड़ रुपये जुटाना चाहता है. यह आईपीओ 7-9 दिसंबर के दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. वहीं, आनंद राठी वेल्थ का 660 करोड़ रुपये का आईपीओ 2 दिसंबर को खुलेगा.

इसके अलावा, जिन अन्य कंपनियों का आईपीओ आने वाला है, उनमें शामिल हैं – ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड (Global Health Ltd) (जो मेदांता ब्रांड के तहत अस्पतालों का संचालन और प्रबंधन करती है), फार्मेसी रिटेल चेन मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज (MedPlus Health Services) और हेल्थियम मेडटेक (Healthium Medtech). इसके अलावा, मेट्रो ब्रांड (Metro Brands), श्रीराम प्रॉपर्टीज (Shriram Properties), एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज (AGS Transact Technologies), श्री बजरंग पावर एंड इस्पात (Shri Bajrang Power and Ispat) और वीएलसीसी हेल्थ केयर (VLCC Health Care) भी दिसंबर में अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं.

एक्सचेंजों के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में अब तक 51 कंपनियों ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटाने के लिए अपने आईपीओ लॉन्च किए हैं. इनके अलावा, पावर ग्रिड इनविट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) ने अपने आईपीओ के माध्यम से 7,735 करोड़ रुपये जुटाए और ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट ने अपनी प्रारंभिक शेयर-बिक्री के माध्यम से 3,800 करोड़ रुपये जुटाए.

