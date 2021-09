IPO NEWS: Tamilnad Mercantile Bank लाएगा आईपीओ, जारी होंगे 1.58 करोड़ से भी अधिक नए शेयर

Tamilnad Mercantile Bank Ltd ने अपने आईपीओ (IPO) के लिए सेबी (SEBI) में शुरुआती दस्तावेज यानी DHRP दाखिल कर दिए हैं. आईपीओ के 1.58 करोड़ से अधिक नए शेयर जारी किए जाएंगे वहीं ऑफर फॉर सेल के तहत सिर्फ मौजूदा स्टेकहोल्डर और प्रमोटर 12,505 शेयर बेचेंगे. ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत डी. प्रेम पलानिवेल और प्रिय राजन 5 हजार शेयर बेचेंगे. प्रभाकर महादे बोबडे 1000 बेचेंगे. नरसिम्हन कृष्णामूर्ति अपने 550 शेयरों की बिक्री करेंगे. वहीं एम मलिगा रानी और सु्ब्रहमण्यम वेंकटेश्वरन अय्यर 500-500 शेयर बेचेंगे.

SEBI ने 85 कंपनियों को कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग पर लगाई रोक, शेयरों के भाव में हेराफेरी पर हुई यह सख्त कार्रवाई

एक्सिस कैपिटल ( Axis Capital), मोतीलाल ओसवाल ( Motilal Oswal) और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ( SBI Capital Markets) इस इश्यू के लीड मैनेजर हैं. इश्यू से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल इसकी टियर-1 पूंजी को बढ़ाने का लिए किया जाएगा ताकि भविष्य की पूंजी की जरूरत पूरी की जा सके. मार्च 2021 तक बैंक को 10.875 फीसदी CRAR का स्तर बनाए रखना है. इसका टियर-1 कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो (CAR) 17.93 फीसदी था.

Videocon के रिजॉल्यूशन प्रॉसेस में हो सकती है देरी, एनर्जी कारोबार के लिए नहीं मिली कोई बोली तो बढ़ी डेडलाइन

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक का एनपीए 3.44 फीसदी था, जबकि इसके पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 के दौरान यह 3.62 फीसदी था. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नेट एनपीए 1.98 फीसदी था. वहीं सके पिछले वित्त वर्ष यनी 2019-20 के दौरान यह 1.8 फीसदी था. हालांकि CASA रेश्यो में सुधार दिखा है और यह 2019-20 के 25.85 फीसदी की तुलना में 2020-21 में 28.52 फीसदी पर पहुंच गया. बैंक के तमिलनाडु में 41.80 लाख ग्राहक हैं. यह इसके कुल ग्राहकों का 85 फीसदी से भी ज्यादा है. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी बैंक की मौजूदगी है. जून तक बैंक के 509 शाखाएं थीं. इनमें से 106 ग्रामीण इलाकों में हैं. 247 अर्द्धशहरी इलाकों, 80 शहरी और 76 मेट्रोपोलिटन इलाको में हैं. इसके कुल ग्राहकों की संख्या 49 लाख है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.