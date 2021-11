Delhivery IPO: डिलीवरी कंपनी ला रही 7400 करोड़ का आईपीओ, सेबी के पास जमा किए पेपर्स

Delhivery IPO: आईपीओ निवेशकों के लिए खुशखबरी है. सप्लाई चेन की दिग्गज कंपनी Delhivery ने आईपीओ लाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास पेपर्स दाखिल किए हैं. सेबी के पास जमा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक यह आईपीओ करीब 7460 करोड़ रुपये का हो सकता है. इसके तहत कंपनी 5 हजार करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी. इसके अलावा कंपनी द्वारा दाखिल किए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के मुताबिक वर्तमान शेयरधारक ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत 2460 करोड़ शेयरों की बिक्री करेंगे.

ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनी का देश भर में नेटवर्क है. 30 जून 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक यह 17045 पोस्टल इंडेक्स नंबर्स (पिन) कोड्स में सेवाएं उपलब्ध कराती है. जून 2021 तिमाही में इसने ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेज, डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर ई-टेलर्स और एंटरप्राइजेज व एसएमई जैसे करीब 21342 एक्टिव कस्टमर्स को सप्लाई चेन सॉल्यूशंस उपलब्ध कराया. कंपनी ने एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल, रिटेल, ऑटोमोटिव और मैन्यूफैक्चरिंग वर्टिकल में सॉल्यूशंस उपलब्ध कराया.

