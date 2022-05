New IPO: स्पेशियलटी केमिकल बनाने वाली Aether Industries ला रही आईपीओ, अगले हफ्ते खुलेगा इश्यू, चेक करें डिटेल्स

स्पेशियलटी केमिकल्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी Aether Industries का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 24-26 मई तक खुला रहेगा.

Aether Industries IPO: स्पेशियलटी केमिकल्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी Aether Industries का आईपीओ अगले हफ्ते 24 मई को खुलने वाला है. कंपनी द्वारा दाखिल रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के मुताबिक यह इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 26 मई तक खुला रहेगा. पहले इस इश्यू के तहत 757 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होने वाले थे लेकिन प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के चलते अब आईपीओ के तहत 627 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे. इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) विंडो के तहत 28.2 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे. Aether Industries IPO की डिटेल्स

आईपीओ के तहत 627 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे और 28.2 लाख इक्विटी शेयरों की ओएफएस के जरिए बिक्री होगी.

शेयरों का अलॉटमेंट 31 मई को फाइनल होगा और लिस्टिंग 3 जून को है.

इश्यू के लीड मैनेजर्स एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी हैं. रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट है.

नए शेयरों को जारी कर जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल गुजरात के सूरत में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरतों को पूरा करने, कर्ज चुकता करने और वर्किंग कैपिटल की फंडिंग के लिए किया जाएगा. Insurance Sector IPO: LIC की बाजार में एंट्री रही कमजोर, दूसरी इंश्योरेंस कंपनियों की कैसी थी लिस्टिंग कंपनी के बारे में डिटेल्स

Aether Industries स्पेशियलटी केमिकल्स बनाती है. यह देश में कुछ केमिकल बनाने वाली इकलौती कंपनी है जैसे कि 4एमईपी, एमएमबीसी, ओटीबीएन, एन-ऑक्टिल-डी-ग्लूकामीन, डेल्टा-वलेरेक्टोन और बाइफेन्थ्रिन एल्कोहॉल.

सितंबर 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कंपनी के पोर्टफोलियो में 22 प्रोडक्ट हैं जिनकी बिक्री 17 से अधिक देशों की 30 कंपनियां और 100 से अधिक घरेलू कंपनियों को की जाती हैं.

कंपनी की वित्तीय सेहत की बात करें तो इसका शुद्ध मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) लगातार बढ़ा है. वित्त वर्ष 2019 में कंपनी को 23.33 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2020 में 39.96 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2021 में 71.12 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022 (दिसंबर 2021 तक) 82.91 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था.

