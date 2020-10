लिस्टिंग में दमदार पर बाद में बिगड़ी चाल, क्या ऐसे शेयरों में अभी है निवेश का मौका?

Blockbuster Listing: आजकल कैपिटल मार्केट में एक बात की चर्चा सबसे ज्यादा है, वह है आईपीओ. असल में अर्थव्यवस्था में रिकवरी की उम्मीद में अब कंपनियां आईपीओ लाने में लगी हैं. सितंबर से अबतक 7 कंपनियों की लिस्टिंग हो चुकी है, वहीं 3 शेयरों की अगले हफ्ते तक हो जाएगी. इस साल की बात करें तो अबतक आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला है. 7 में से 3 कंपनियों की बाजार में दमदार एंट्री हुई. ऐसे में बहुत से निवेशक हैं जो इनमें लिस्टिंग गेन का फायदा नहीं उठा पाए. ऐसे में क्या उन्हें इस तरह के ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग वाले शेयरों में अबसे पैसा लगाना चाहिए. क्या ऐसे शेयर आगे भी अच्छा रिटर्न देते हैं.

इस साल की बात करें तो 7 आईपीओ अबतक बाजार में लिस्ट हो गए हैं. इसमें सितंबर से अबतक हैप्पिएस्ट माइंड्स, रूट मोबाइल, केमकॉन स्पेशिएलिटी, कैम्स और एंजेल ब्रोकिंग शामिल हैं. वहीं, एसबीआई कार्ड और रोसारी बारूोटेक भी इसी साल लिस्ट हुए थे. वहीं यूटीआई एएमसी, मझगांव डॉक और लिखिता इंफ्रा अगले हफ्ते बाजार में लिस्ट होने वाली हैं.

जिन 7 कंपनियों की लिस्टिंग हुई, उनमें हैप्पिएस्ट माइंड्स 124 फीसदी प्रीमियम पर और रूट मोबाइल 86 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था. केमकॉन की लिस्टिंग 72 फीसदी प्रीमियम पर हुई. वहीं रोसारी बायोटेक की लिस्टिंग 75 फीसदी प्रीमियम पर हुई. कैम्स की लिस्टिंग भी 14 फीसदी प्रीमियम पर हुई. एंजेल ब्रोंकिंग की 10 फीसदी निगेटिव और एसबीआई कार्ड की 10 फीसदी निगेटिव प्राइस पर लिस्टिंग हुई थी.

हैप्पिएस्ट माइंड्स: 124%

रूट मोबाइल: 86%

केमकॉन स्पेशिएलिटी: 72%

IRCTC: 128%

एस्ट्रान पेपर: 139.4%

सालासार टेक्नोलॉजी: 152%

एवेन्यू सुपरमार्ट: 114%

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट: 96%

बिरला पैसिफिक: 153.5%

करियर प्वॉइंट: 104%

टांटिया कंस्ट्रस्शन: 260%

GCM सिक्योरिटीज: 225%

मैक्स एलर्ट सिस्टम्स: 157%

फॉर्चून फिस्कल के डायरेक्टर जगदीश ठक्कर का कहना है कि शेयर का आगे का प्रदर्शन कंपनी की क्षमता पर निर्भर है. कंपनी का बिजनेस कितना बेहतर है या पियर कंपनियों की तुलना में उसे कितना एज है, यह सब देखना बहुत जरूरी है. एवेन्यू सुपरमार्ट, आईआरसीटीसी जैसे इश्यू ने बंपर लिस्टिंग के बाद भी आगे अच्छा रिटर्न दिया है. लेकिन जरूरी नहीं है कि 100 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होने वाले शेयर अच्छा रिटर्न दें या कमजोर लिस्टिंग वाले शेयर आगे भी खराब रिटर्न दें. इसलिए निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि किन इश्यू में लिसिटंग गेन का फायदा लें, और किन्हें लंबी अवधि तक होल्ड करें. इसलिए बेहतर है कि एक्सपर्ट से बात चीत कर क्वालिटी देखकर ही ऐसे शेयरों में पैसा लगाएं या लगा चुके हैं तो होल्ड करें.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.