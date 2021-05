कोरोना संकट में IPO मार्केट का दिखा दम! 30 नए लिस्टेड शेयरों में 14 ने दिए 50% से 360% तक रिटर्न

Covid-19 Impact on IPO Market: कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के बीच भी आईपीओ मार्केट की पार्टी जारी है. पिछले साल जुलाई से अबतक 30 नए शेयर बाजार में लिस्‍ट हो चुके हैं. इनमें से 24 यानी करीब 80 फीसदी शेयरों में पॉजिटिव रिटर्न मिला है. इनमें भी 14 ऐसे शेयर हैं, जिनमें 50 फीसदी से 360 फीसदी तक रिटर्न अबतक मिल चुका है. असल में कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी शेयर बाजार में बढ़त जारी है. हाल ही में सेंसेक्स ने फिर 50 हजार और निफ्टी ने 15000 का लेवल क्रॉस कर लिया है. उतार चढ़ाव के बीच बाजार में रिकवरी आई है. ऐसे में प्राइमरी मार्केट का रिटर्न भी मजबूत हुआ है. बीते 10 माह में 40 में से सिर्फ 6 ही नए लिस्ट होने वाले शेयरों में निगेटिव रिटर्न मिला है. जानते हैं पूरी रिपोर्ट…..

रोसारी बॉयोटेक

लिस्टिंग डेट: 23 जुलाई 2020

इश्‍यू प्राइस: 425 रुपये

करंट प्राइस: 1170 रुपये

रिटर्न: 175%

हैप्पिएस्ट माइंड

लिस्टिंग डेट: 17 सितंबर 2020

इश्‍यू प्राइस: 166 रुपये

करंट प्राइस: 764 रुपये

रिटर्न: 360%

रूट मोबाइल

लिस्टिंग डेट: 21 सितंबर 2020

इश्‍यू प्राइस: 350 रुपये

करंट प्राइस: 1527 रुपये

रिटर्न: 336%

CAMS

लिस्टिंग डेट: 1 अक्टूबर 2020

इश्‍यू प्राइस: 1230 रुपये

करंट प्राइस: 2320 रुपये

रिटर्न: 88%

एंजेल ब्रोकिंग

लिस्टिंग डेट: 5 अक्टूबर 2020

इश्‍यू प्राइस: 306 रुपये

करंट प्राइस: 720 रुपये

रिटर्न: 135%

इक्विटास बैंक

लिस्टिंग डेट: 2 नवंबर 2020

इश्‍यू प्राइस: 33 रुपये

करंट प्राइस: 56 रुपये

रिटर्न: 71%

ग्लैंड फार्मा

लिस्टिंग डेट: 20 नवंबर 2020

इश्‍यू प्राइस: 1500 रुपये

करंट प्राइस: 3245 रुपये

रिटर्न: 116%

बर्गर किंग

लिस्टिंग डेट: 14 दिसंबर 2020

इश्‍यू प्राइस: 60 रुपये

करंट प्राइस: 145 रुपये

रिटर्न: 141%

इंडिगो पेंट

लिस्टिंग डेट: 2 फरवरी, 2021

इश्‍यू प्राइस: 1490 रुपये

करंट प्राइस: 2472 रुपये

रिटर्न: 66%

न्‍यूरेका

लिस्टिंग डेट: 25 फरवरी, 2021

इश्‍यू प्राइस: 400 रुपये

करंट प्राइस: 1595 रुपये

रिटर्न: 299%

MTAR टेक

लिस्टिंग डेट: 15 मार्च, 2021

इश्‍यू प्राइस: 575 रुपये

करंट प्राइस: 931 रुपये

रिटर्न: 62%

नजारा टेक्‍नोलॉजी

लिस्टिंग डेट: 30 मार्च, 2021

इश्‍यू प्राइस: 1101 रुपये

करंट प्राइस: 1665 रुपये

रिटर्न: 51%

लक्ष्मी आर्गनिक्स

लिस्टिंग डेट: 25 मार्च, 2021

इश्‍यू प्राइस: 130 रुपये

करंट प्राइस: 220 रुपये

रिटर्न: 69%

स्टोव क्राफ्ट

लिस्टिंग डेट: 5 फरवरी 2021

इश्‍यू प्राइस: 385 रुपये

करंट प्राइस: 578 रुपये

रिटर्न: 50%

(नोट: हमने यहां पॉजिटिव रिटर्न वाले उन्हीं शेयरों की जानकारी दी है, जिनमें 50 फीसदी या ज्यादा रिटर्न मिला है. इनके अलावा भी 10 शेयरों में निवेशकों का पैसा बढ़ा है.)

जिन नए शेयरों ने निगेटिव रिटर्न दिए हैं, उनमें कल्‍याण ज्‍वैलर्स, सूर्योदय स्‍माल फाइनेंस बैंक, होम फर्स्‍ट फाइनेंस, IRFC, एंटनी वेस्‍ट और Craftsman Automation शामिल हैं.

कल्‍याण ज्‍वैलर्स

लिस्टिंग डेट: 26 मार्च 2021

इश्‍यू प्राइस: 87 रुपये

करंट प्राइस: 61 रुपये

रिटर्न: -29%

सूर्योदय स्‍माल फाइनेंस बैंक

लिस्टिंग डेट: 26 मार्च 2021

इश्‍यू प्राइस: 305 रुपये

करंट प्राइस: 238 रुपये

रिटर्न: -22%

Craftsman Automation

लिस्टिंग डेट: 25 मार्च 2021

इश्‍यू प्राइस: 1490 रुपये

करंट प्राइस: 1490 रुपये

रिटर्न: –

होम फर्स्‍ट फाइनेंस

लिस्टिंग डेट: 3 फरवरी, 2021

इश्‍यू प्राइस: 518 रुपये

करंट प्राइस: 507 रुपये

रिटर्न: -2%

IRFC

लिस्टिंग डेट: 29 जनवरी, 2021

इश्‍यू प्राइस: 26 रुपये

करंट प्राइस: 23 रुपये

रिटर्न: -11%

एंटनी वेस्‍ट

लिस्टिंग डेट: 1 जनवरी, 2021

इश्‍यू प्राइस: 315 रुपये

करंट प्राइस: 305 रुपये

रिटर्न: -3%

असल में कंपनियों को अपने कारोबार का विस्तार करने करने के लिए पैसे की जरूरत होती है. ऐसे में आईपीओ के जरिए कंपनियां पूंजी जुटाती हैं और जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल कारोबार को बढ़ाने में करती हैं. इसी वजह से सही समय पर कंपनियां आईपीओ लाती रहती हैं. मौजूदा समय की बात करें तो सेकंडरी मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट के कारण प्राइमरी मार्केट में भी तेजी रही है. फरवरी के मिड तक इस साल शेयर में लगातार रैली देखने को मिली है. सेंसेक्स अभी भी 50 हजार के करीब है. ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ने के कारण एक के बाद एक कई कंपनियों ने IPO जारी किए. 2021 की मार्च तिमाही में FII ने 53,000 करोड़ रुपए भारतीय शेयर बाजार में निवेश किए.

आईपीओ में आप अपने स्तर पर सीधे निवेश कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है. इसमें ब्रोकर के जरिए भी निवेश किया जा सकता है. हर ब्रोकरेज हाउस आईपीओ में निवेश के लिए अपनी वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन रखता है, जहां जाकर आप कुछ सूचनाएं भरने के बाद आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं.

