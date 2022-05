IPO: हाई सब्सक्रिप्शन नहीं है रिटर्न की गारंटी, इन शेयरों पर निवेशकों ने जमकर बहाया पैसा, लेकिन लिस्टिंग पर बुरा हाल

IPO Subscription and Listing Status, LIC IPO Listing: आमतौर पर माना जाता है कि हाई सब्सक्रिप्शन वाले IPO में शेयरों की लिस्टिंग बेहतर रहती है. लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा नहीं है.

LIC IPO subscription and Listing Status: LIC आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस नॉर्मल रहा है. (reuters)

IPO Subscription Status & Return on Listing: अबतक का सबसे चर्चित आईपीओ (IPO) LIC का सब्सक्रिप्शन नॉर्मल रहा है. यह IPO अपने आखिरी दिन 9 मई को 2.95 गुना सब्सक्राइब हुआ है. इश्यू खुलने के पहले ऐसा माना जा रहा था कि इसे लेकर निवेशक जोरदार उत्साह दिखा सकते हैं. सब्सक्रिप्शन और बेहतर रहने का अनुमान था. आमतौर पर माना जाता है कि हाई सब्सक्रिप्शन वाले IPO में शेयरों की लिस्टिंग बेहतर रहती है. लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा नहीं है. कई बार सब्सक्रिप्शन कई गुना होने के बाद भी शेयर बाजार में कमजोर लिस्ट हुए हैं. ऐसे कई इश्यू हैं, जिनपर निवेशकों ने जमकर पैसा बहाया, लेकिन बाजार में उनकी एंट्री कमजोर हुई है. IPO: हाई सब्सक्रिप्शन के बाद भी कमजोर लिस्टिंग Rategain Travel Technologies: 17.41 गुना सब्सक्रिप्शन, -19.88%

CarTrade Tech Limited: 20.29 गुना सब्सक्रिप्शन, -7.29% रिटर्न

Windlas Biotech Limited: 22.44 गुना सब्सक्रिप्शन, -11.59% रिटर्न

Krsnaa Diagnostics Limited: 64.38 गुना सब्सक्रिप्शन, 3.85% रिटर्न

Glenmark Life Sciences: 44.17 गुना सब्सक्रिप्शन, 4% रिटर्न

Anupam Rasayan India: 44.06 गुना सब्सक्रिप्शन, -5.24% रिटर्न

Easy Trip Planners: 159.33 गुना सब्सक्रिप्शन, 11% रिटर्न

Home First Finance Company: 26.66 गुना सब्सक्रिप्शन, 1.81% रिटर्न

SBI Cards and Payment Services: 26.54 गुना सब्सक्रिप्शन, -9.51% रिटर्न साल 2021 के बाद से सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन वाले इश्यू Latent View Analytics: 326.49 गुना

Paras Defence & Space Tech: 304.26 गुना

Tega Industries: 219.04 गुना

MTAR Technologies: 200.79 गुना

Tatva Chintan Pharma Chem: 180.36 गुना

Nazara Technologies: 175.46 गुना

Easy Trip Planners: 159.33 गुना

C.E. Info systems: 154.71 गुना

Go Fashion (India): 135.46 गुना

Rolex Rings Limited: 130.44 गुना हाइएस्ट सब्सक्रिप्शन वाले इन शेयरों ने दिया हाई रिटर्न हालांकि ऐसे कई आईपीओ हैं, जिन्हें सब्सक्रिप्शन भी जोरदार मिला और उन्होंने रिटर्न भी बेहतर दिया है. MTAR Technologies का IPO 201 गुना सब्सक्राइब हुआ था. यह बाजार में 88 फीसदी प्रीमियम पर बाजार में लिस्ट हुआ था. अभी यह इश्यू प्राइस की तुलना में निवेशकों को 148 फीसदी रिटर्न दे चुका है. Tatva Chintan Pharma Chem का IPO 180 गुना सब्सक्राइब हुआ था. यह बाजार में 113 फीसदी प्रीमियम पर बाजार में लिस्ट हुआ था. अभी यह इश्यू प्राइस से 97 फीसदी बढ़कर ट्रेड कर रहा है. Nazara Technologies का IPO 175 गुना सब्सक्राइब हुआ था. यह बाजार में 43 फीसदी प्रीमियम पर बाजार में लिस्ट हुआ था. अभी यह इश्यूप्राइस से 19 फीसदी प्रीमियम पर है. Easy Trip Planners का IPO 159 गुना सब्सक्राइब हुआ था. यह बाजार में 11 फीसदी प्रीमियम पर बाजार में लिस्ट हुआ था. अब इश्यू प्राइस 98 फीसदी प्रीमियम पर है. Mazagon Dock Shipbuilders के इश्यू को 157 गुना सब्सक्रिप्सन मिला था. इसने अबतक 74 फीसदी रिटर्न दिया है. Laxmi Organic Industries का IPO 107 गुना भरा था और इसने निवेशकों को अबतक 192 फीसदी रिटर्न दिया है.

