COVID-19: इश्यू प्राइस से 88% तक टूटे शेयर बाजार के नए खिलाड़ी, लेकिन इस IPO को निवेशकों का शानदार रिस्पांस

COVID-19 Impact on IPO Market: कोरोना वायरस के चलते आईपीओ मार्केट की हालत खराब है और बीते एक साल में लिस्ट होने वाले नए शेयर अपने इश्यू प्राइस से 88 फीसदी तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं. IRCTC, Indiamart इंटरमहेश सहित बंपर लिस्टिंग वाले सभी शेयरों का रिटर्न बिगड़ गया है. लेकिन गोल्ड ज्वैलरी और सस्ते मकानों के बिजनेस में लगी कंपनी लक्ष्मी गोल्डोरना के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला है. जब कोरोना संकट की वजह से इक्विटी बाजार में बड़ी गिरावट है, निवेशकों के पैसे डूब रहे हैं, उसके बाद भी इस आईपीओ को NSE इमर्ज पर करीब 1.15 गुना अधिक बोली मिली है. लक्ष्मी गोल्डोरना कंपनी अहमदाबाद की है. बता दें कि इस साल का यह दूसरा आईपीओ होगा. इसके पहले इस साल एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था, जो कोरोना वायरस के चलते डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ.

कोरोना वायरस के चलते आईपीओ मार्केट पर भी बड़ा असर पड़ा है. पिछले एक साल की बात करें तो शेयर बाजार में लिस्ट होने वाले नए शेयर अपने इश्यू प्राइस से 88 फीसदी तक टूट चुके हैं. इस साल पहला आने वाला आईअीओ एसबीआई कार्ड भी इश्यू प्राइस से 22 फीसदी नीचे ट्रेड कर रहा है. बीते साल लिस्ट हुआ शेयर स्टर्लिंग एंड विल्स इश्यू प्राइस से करीब 88 फीसदी नीचे ट्रेड कर रहा है. वहीं, आईआरसीटीसी भी अपने 52 हफ्तों के हाई से 60 फीसदी टूटा है. ​प्रिंस पाइप्स इश्यू प्राइस से 42 फीसदी और उज्जीवन फाइनेंस 24 फीसदी नीचे ट्रेड कर रहे हैं. इंडियामार्ट इंटरमहेश का शेयर भी अपने 1 साल के हाई 2852 से टूटकर 2082 के भाव पर ट्रेड कर रहा है.

SBI Cards का आईपीओ इस साल का सबसे चर्चित आईपीओ रहा और निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला. 10 हजार करोड़ के इस आईपीओ के लिए इश्यू प्राइस 755 रुपये तय किया गया था. लेकिन बाजार की इस गिरावट में आईपीओ करीब 13 फीसदी कमजोर होकर 658 रुपये पर लिस्ट हुआ. शेयर का करंट प्राइस 588 रुपये है, यानी इश्यू प्राइस से करीब 22 फीसदी कम.

2019 में शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली कंपनियों में IRCTC का आईपीओ सबसे ज्यादा सफल साबित रहा था. 320 रुपये इश्यू प्राइस वाला यह आईपीओ इश्यू प्राइस से 523 फीसदी चढ़कर 1994 रुपये के भाव पर पहुंच गया. लेकिन बाजार की बड़ी गिरावट के बीच आईआरसीटीसी का शेयर आलटाइम हाई से 43 फीसदी टूटकर 1137 रुपये के भाव पर आ गया. इसकी लिस्टिंग इश्यू प्राइस से 128 फीसदी मजबूती के साथ 644 रुपये पर हुई. लिस्टिंग वाले दिन शेयर 729 रुपये तक मजबूत हुआ.

IRCTC के बाद दूसरा सबसे ज्यादा फायदा कराने वाला आईपीओ इंडियामार्ट इंटरमहेश लिमिटेड का रहा है. कंपनी का शेयर अभी 2089 रुपये के भाव पर चल रहा है जो आलटाइम हाई 2862 से करीब 27 फीसदी गिरावट दिखा रहा है. शेयर का इश्यू प्राइस 973 रुपये था, जबकि इसकी लिस्टिंग 33.87 फीसदी प्रीमियम के साथ 1180 रुपये पर हुई. वहीं, यह इश्यू प्राइस से 193 फीसदी तक मजबूत हुआ था.

लक्ष्मी गोल्डोरना के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को 1.15 गुना अधिक बोली प्राप्त हुई है. लक्ष्मी गोल्डोरना का आईपीओ, शुक्रवार को बंद हुआ था. चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों के बीच इस कंपनी ने ‘एनएसई इमर्ज’ मंच पर शेयरों की पेशकश की थी. इसके प्रति निवेशकों को में उत्साह रहा. कंपनी स्वर्ण आभूषणों और सस्ते मकानों के व्यवसाय में लगी है. लॉक-डाउन खत्म होने के बाद कंपनी एनएसई इमर्ज मंच पर लिस्ट होगी.

लक्ष्मी गोल्डोरना ने आईपीओ में 8.28 करोड़ रुपये के शेयरों की पेशकश की थी लेकिन उसे निर्गमों के लिए 9.52 करोड़ रुपये के शयेरों के लिए बोली प्राप्त हुई है. निर्गम के तहत 55,20,000 शेयरों की पेशकश की गई जबकि इसकी तुलना में 63,28,000 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं. यह आईपीओ ऐसे समय लाया गया, जब शेयर बाजार कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से बेहद चुनौतियों से गुजर रहा है. वहीं बैंकों के लिए फंड की बिडिंग और ब्लॉकिंग को मैनेज करना भी बेहद मुश्किल हो रहा है.

