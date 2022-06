IPO मार्केट का बिगड़ा रिटर्न, इस साल लिस्ट हुए 50% शेयरों ने किया नुकसान, LIC का सबसे बुरा हाल

इस साल अबतक कुल 16 कंपनियों के शेयर लिस्ट हो चुके हैं. इनमें से 50 फीसदी का रिटर्न निगेटिव रहा, वहीं 2 में रिटर्न फ्लैट रहा है.

शेयर बाजार की उठापठक में इस साल IPO मार्केट का भी रिटर्न बिगड़ गया है. (image: pixabay)

IPO Market Return in 2022: शेयर बाजार की उठापठक में इस साल प्राइमरी मार्केट यानी IPO मार्केट का भी रिटर्न बिगड़ गया है. इस साल अबतक कुल 16 कंपनियों के शेयर लिस्ट हो चुके हैं. इनमें से 50 फीसदी का रिटर्न निगेटिव रहा, वहीं 2 में रिटर्न फ्लैट रहा है. वेल्यू के मामले में निवेशकों का सबसे ज्यादा पैसा इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी LIC के शेयर में डूबा है. वहीं फीसदी में गिरावट देखें तो LIC दूसरे नंबर पर रहा है. AGS Transact के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही. अगर आपने भी इस साल आईपीओ में पैसे लगाए हैं तो लिस्ट होने वाले शेयरां की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं. 8 शेयरों ने दिया निगेटिव रिटर्न इस साल 16 लिस्ट होने वाले शेयरों में जिन 8 ने निगेटिव रिटर्न दिया है, उनमें पहले नंबर पर AGS Transact है. इस शेयर में इश्यू प्राइस की तुलना में करीब 54 फीसदी गिरावट आ चुकी है. इसका इश्यू प्राइस 175 रुपये था, जबकि करंट प्राइस 80 रुपये से भी कम है. यह शेयर 31 जनवरी 2022 को लिस्ट हुआ था. LIC इसमें दूसरे नंबर पर है. LIC का शेयर अपने इश्यू प्राइस 949 रुपये से करीब 29 फीसदी कमजोर होकर 672 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. LIC का शेयर 17 मई को बाजार में डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ था. इनके अलावा Uma Exports, Paradeep Phosphates, Rainbow Child, Prudent Advisor, Ethos और eMudhra ने भी निवेशकों को निगेटिव रिटर्न दिया. जबकि Delhivery और Venus Pipes में फ्लैट रिटर्न मिला है. इन शेयरों ने कराई कमाई 16 में से 6 शेयर ऐसे हैं, जिनमें निवेशकों के कुछ पैसे बने हैं. इनमें अडानी ग्रुप का शेयर Adani Wilmar पहले नंबर पर है. 8 फरवरी 2022 को यह शेयर इश्यू प्राइस 230 रुपये की तुलना में 274 रुपये पर लिस्ट हुआ था. जबकि इसका करंट प्राइस 620 रुपये है. यानी इश्यू प्राइस से इसमें 170 फीसदी रिटर्न मिला. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर Veranda Learn है. 11 अप्रैल 2022 को यह शेयर 137 रुपये इश्यू प्राइस की तुलना में 171 रुपये पर लिस्ट हुआ. अभी शेयर का भाव 232 रुपये है. यानी इश्यू प्राइस से इसमें 69 फीसदी रिटर्न मिला है. इनके अलावा Aether Ind ने इश्यू प्राइस की तुलना में 22 फीसदी, Hariom Pipe ने 27 फीसदी, Vedant Fashions ने 16 फीसदी रिटर्न दिया है. Campus Active ने 9 फीसदी रिटर्न दिया है. LIC ने सबसे ज्यादा डुबोई दौलत LIC का आईपीओ वैल्यू के मामले में सबसे ज्यादा पैसा डुबोने वाला साबित हुआ है. इश्यू प्राइस से शेयर में 29 फीसदी की गिरावट के बाद कंपनी का मार्केट कैप घटकर शेयर 4.25 लाख करोड़ पर आ गया है. जबकि आईपीओ के दौरान इसका वैल्युएशन 6 लाख करोड़ था. इस लिहाज से इसमें निवेशकों के करीब 1.75 लाख करोड़ डूब चुके हैं.

