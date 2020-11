IPO 2020: इस साल 2019 के मुकाबले कंपनियों ने जुटाई दोगुनी रकम, क्या 2018 भी छूटेगा पीछे?

IPO Market 2020: इस साल की बात करें तो भले ही कोविड 19 की वजह से कंपनियों ने लंबे समय तक आईपीओ लाने से परहेज किया, उसके बाद भी यह साल प्राइमरी मार्केट के लिए बेहतर रहा है. इस साल अबतक की बात करें तो कंपनियों ने 12 आईपीओ के जरिए 25,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं. यह 2019 के पूरे साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रकम है. 2019 के पूरे साल में 16 कंपनियों के आईपीओ के जरिये 12,362 करोड़ रुपये जुटाए गए थे. एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी को देखते हुए कंपनियां अब आईपीओ ला रही हैं.

एक्सपर्ट का मानना है कि लिक्विडिटी की बेहतर स्थिति तथा निवेशकों की उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया के चलते कंपनियों ने इस साल अबतक इनिशियल पब्लिक आफरिंग (आईपीओ) के जरिये करीब 25,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं. उनका कहना है कि 2021 में भी आईपीओ बाजार मजबूत रहने की उम्मीद है. 2020 में आईपीओ बाजार बढ़ा है और अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियां बाजार में उतरी हैं. अब फार्मा, दूरसंचार, आईटी और वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनियां भी आईपीओ बाजार में उतर रही हैं.

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि इस साल आईपीओ के जरिये पिछले साल की तुलना में अधिक राशि जुटाई गई है. इसकी वजह है कि कंपनियां और रिटेल इन्वेस्टर्स प्राइमरी मार्केट को लेकर रुचि दिखा रहे हैं. इसके अलावा कंपनियां अनिश्चितताओं की वजह से भी अपनी आगे की जरूरतों के लिए पूंजी जुटाना चाहती हैं.

साल 2019 की बात करें तो पूरे साल में 16 आईपीओ के जरिये 12,362 करोड़ रुपये जुटाए गए थे. 2018 में 24 कंपनियों ने आईपीओ से 30,959 करोड़ रुपये जुटाए थे. इस साल यानी 2020 की बात करें तो नवंबर तक कंपनियों ने आईपीओ से 25,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं. यह नंबर और बढ़ने वाला है क्योंकि बर्गर किंग का 810 करोड़ रुपये का आईपीओ 2 दिसंबर को खुलेगा.

2020 में एसबीआई कार्ड्स ने आईपीओ से 10,355 करोड़ रुपये जुटाए तो ग्लैंड फार्मा ने 6,480 करोड़ रुपये. कैम्स ने 2,240 करोड़ रुपये और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 2,160 करोड़ रुपये जुटाए हैं. रोसारी बायोटेक, हैप्पिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज, रूट मोबाइल, केमकॉन स्पेशियल्टी केमिकल्स, एंजल ब्रोकिंग, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने भी आईपीओ से पैसे जुटाए हैं. इन 12 कंपनियों के अलावा माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट ने जुलाई में आईपीओ से 4,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

