IPO March 2021: मार्च ला रहा कमाई का मौका; MTAR, लक्ष्मी आर्गनिक्स सहित इन कंपनियों का आ सकता है आईपीओ

IPO Market in March 2021: वित्त वर्ष 2021 का आखिरी महीना यानी मार्च निवेशकों के लिए कमाई के कई मौके ला रहा है. पिछले साल आईपीओ मार्केट में जो तेजी आई है, वह जारी है और मार्च में और ज्यादा स्पीड पकड़ने वाली है. MTAR और लक्ष्मी आर्गनिक्स सहित कई कंपनियां वित्त वर्ष के आखिरी में अपना आईपीओ लाने की कतार में हैं. बता दें कि साल 2021 के शुरुआती दो महीने में ही 8 कंपनियों ने IPO लॉन्च किए है. इन कंपनियों को प्राइमरी मार्केट से 12,720 करोड़ रुपये जुटाने में सफलता मिली है. बीते साल यानी 2020 से अबतक आईपीओ मार्केट से कंपनियों ने करीब 44000 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

अब IPO के लिहाज से 2021 भी शानदार महीने साबित हो सकता है. बाजार जानकारों ने बैंकिंग सूत्रों और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के हवाले से बताया है कि मार्च 2021 में 10 से 16 कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है. इन आईपीओ के जरिये ये कंपनियां 25,000 करोड़ रुपये जुटाने के लक्ष्य को लेकर चल रही हैं. मार्च में जो कंपनियां अपना आईपीओ लाना चाहती हैं, उनमें से 9 कंपनियों को सेबी ने इसकी मंजूरी भी दे दी है.

MTAR टेक्नोलॉजी का IPO 3 से 5 मार्च तक खुलेगा. कंपनी की इस आईपीओ से 596 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है. इस IPO का प्राइस बैंड 574-575 रुपए रखा गया है और फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर है. IPO का लॉट साइज 26 शेयरों का है, यानी कम से कम 14950 रुपये निवेया करना जरूरी है. आईपीओ के तहत 123.52 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा और 472.90 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा.

MTAR टेक्नोलॉजी डिफेंस, एयरोस्पेस और एनर्जी सेक्टर के क्षेत्र में पिछले 4 दशक से अपनी सेवाएं दे रही है. क्लाइंट लिस्ट में ISRO, NPCIL, DRDO, ब्लूम एनर्जी, राफेल जैसे नाम शामिल हैं. MTAR टेक ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिये हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड्स और Axis म्यूचुअल फंड्स से 540 रुपये प्रति शेयर के भाव से 100 करोड़ रुपये जुटाये थे. इससे कंपनी की वैल्यूएशन 1660 करोड़ रुपये हो गई है. कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत है. कंपनी पर कर्ज भी बहुत कम है.

लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स स्पेशियलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है. लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का मार्च में 800 करोड़ रुपये का आईपीओ आ सकता है. इसे भी सेबी की मंजूरी मिल चुकी है. इस IPO के लिए 500 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी करेगी और 300 करोड़ रुपये के शेयर कंपनी की प्रमोटर येलो स्टोन ट्रस्ट जारी करेगी. लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की शुरुआत 1992 में हुई थी. कंपनी एसिटालडिहाइड और एसिटिक एसिड बनाती है. कंपनी आईपीओ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कैपिटल और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के अलावा बिजनेस के विस्तार में करेगी.

MTAR टेक और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अलावा जो कंपनियां आईपीओ लाने की कतार में हैं, उनमें कल्याण ज्वैलर्स का 1750 करोड़ का आईपीओ, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का 400 करोड़ रुपये का आईपीओ, बार्बेक्यू नेशन का 1000 से 1200 करोड़ रुपये का आईपीओ, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का 180 करोड़ का आईपीओ, नजारा टेक्नोलॉजीज का 900 से 1000 करोड़ रुपये का आईपीओ, अन्नाई इंफ्रा डेवलपर्स का 250 करोड़ का आईपीओ के अलावा आधार हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया पेस्टीसाइड्स जैसी कंपनियां शामिल हैं.

साल 2021 की बात करें तो अबतक 8 आईपीओ आ चुके हैं. इनमें IRFC, इंडिगो पेंट्स, Home First Finance, स्टोव क्राफ्ट, ब्रूकफील्ड इंडिया, Heranba इंडस्ट्रीज, न्यूरेका लिमिटेड और रेलटेल जैसी कंपनियां शामिल हैं.

आईपीओ में आप अपने स्तर पर सीधे निवेश कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है. इसमें ब्रोकर के जरिए निवेश किया जा सकता है. हर ब्रोकरेज हाउस आईपीओ में निवेश के लिए अपनी वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन रखता है, जहां जाकर आप कुछ सूचनाएं भरने के बाद आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन सूचनाओं में प्रमुख है कि आप कितने स्टॉक के लिए किस कीमत पर अप्लाई करना चाहते हैं. आपके आवेदन के हिसाब से उतनी रकम आईपीओ बंद होने से लिस्टिंग तक ब्लॉक कर दी जाती है.

