IPO April 2021: कमाई का मौका! जेब में पैसे रखकर रहें तैयार, अप्रैल में आ रहे हैं ये आईपीओ

IPO Market 2021: आईपीओ मार्केट के लिहाज से साल 2021 के पहले 3 महीने बेहद दमदार रहे हैं. इन 3 महीनों में बाजार में कुल 17 कंपनियों ने आईपीओ से 18800 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए हैं, जो मार्च 2018 तिमाही के बाद सबसे ज्यादा है. अगर अबतक इस साल आईपओ मार्केट में आई तेजी का फायदा उठाने से चुक गए हैं तो निराश न हों, इस महीने यानी अप्रैल में कुछ कंपनियां अपना आईपीओ लाने जा रही हैं. इनमें लोढ़ा डेवलपर्स और आधार हाउसिंग फाइनेंस जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. अगर आईपीओ मार्केट से आप भी कमाई करना चाहते हैं तो अकाउंट में पैसे रखकर इन आईपीओ पर नजर बनाए रख सकते हैं.

पिछले साल की बात करें तो दूसरी छमाही में ज्यादातर कंपनियां ने अपना आईपीओ पेश किया, जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी शुरू हुई. हालांकि मार्च महीने में शेयर बाजार पर कुछ दबाव दिखा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्का का आउटलुक अभी भी मजबूत है. बाजार में निचले सतरों से तेजी भी अनुमानित है. रेटिंग एजेंसियां अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान बेहतर कर रही है. जबतक अर्थव्यवस्था का यह आउटलुक बेहतर बना रहेगा, आईपीओ मार्केट में तेजी दिखेगी. कंपनियां बाजार में तेजी का फायदा उठाना चाहेंगी. वैसे भी पिछले कुछ महीनों में आईपीओ मार्केट को जबरदस्त रिस्पांस मिला है.

IRFC: 4633 करोड़

इंडिगो पेंट्स: 1171 करोड़

Home First Finance: 1154 करोड़

स्टोव क्राफ्ट: 412.63 करोड़

ब्रककफील्ड इंडिया रियल एस्टेट: 3800 करोड़

न्यूरेका लिमिटेड: 100 करोड़

रेलटेल: 819.24 करोड़

हेरांबा इंडस्ट्रीज: 625 करोड़

MTAR टेक: 596.41 करोड़

ईजी ट्रिप प्लानर: 510 करोड़

अनुपम रसायन: 760 करोड़

लक्ष्मी आर्गनिक्स: 600 करोड़

क्राफ्ट्समैन आटोमेशन: 824 करोड़

सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक: 582 करोड़

कल्याण ज्वैलर्स: 1175 करोड़

नजारा टेक्नोलॉजी: 583 करोड़

बारबेक्यू नेशन: 453 करोड़

माइक्रोटेक डेवलपर्स: इस कंपनी को पहले लोढ़ा डेवलपर्स के नाम से जाना जाता था. कंपनी का IPO 7 अप्रैल को खुल रहा है और इसमें 9 अप्रैल तक निवेश किया जा सकता है. मैक्रोटेक डेवलपर्स के IPO में 2,500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे. मैक्रोटेक आईपीओ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कर्ज कम करने और बिजनेस बढ़ाने के लिए करेगी. इस आईपीओ का इश्यू प्राइस 483-486 रुपये तय किया गया है.

आधार हाउसिंग फाइनेंस: प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन के निवेश वाली आधार हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ का साइज 7300 करोड़ रुपये है. यह कम आय वर्ग वालों की हाउसिंग फाइनेंस की जरूरतों को पूरी करती है. इसके लिए कंपनी 1500 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी करेगी और 5800 करोड़ रुपये के शेयर कंपनी के प्रमोटर्स और शेयरहोल्डर बेचेंगे.

डोडला डेयरी: डोडला डेयरी दक्षिण भारत की कंपनी है. कंपनी ने 800 करोड़ रुपये का IPO लॉन्च करने के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा कराया है. आईपीओ के लिए कंपनी 50 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी करेगी और कंपनी के प्रमोटर और इन्वेस्टर ऑफर फॉर सेल के जरिए 1,00,85,444 इक्विटी शेयर जारी करेंगे.

सेवन आइलैंड्स शिपिंग: कंपनी को 600 करोड़ रुपये के IPO के लिए सेबी से मंजूरी मिल चुकी है. इसमें 400 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू जारी किए जाएंगे. जबकि, 200 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिये जारी किए जाएंगे.

KIMS हॉस्पिटल्स: कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड की IPO के जरिए 700 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी है. यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन के सबसे बड़े कॉरपोरेट हेल्थकेयर ग्रुप में से एक है.

सोना कॉमस्टार: सोना बीएलडब्ल्यू प्रीसिशन फॉर्जिंग्स (सोना कॉमस्टार) ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. कंपनी की आईपीओ से 6000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी है. आईपीओ में 300 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे.

