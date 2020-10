लॉकडाउन में iPhone की बिक्री दुनियाभर में घटी, लेकिन Apple ने भारत से की रिकॉर्ड कमाई

Apple September Quarter Revenue: आई फोन निर्माता कंपनी Apple ने सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड कमाई की है. कंपनी को सितंबर तिमाही में 6470 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल हुआ है. दुनियाभर में लॉकडाउन की वजह से बिक्री प्रभावित होने के बाद कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया. हालांकि कंपनी के मजबूत प्रदर्शन के पीछे भारतीय बाजार का बड़ा योगदान रहा है, जहां एप्पल ने बेहतर प्रदर्शन किया है. बता दें कि इस तिमाही के दौरान आई फोन की ग्लोबल बिक्री में 20.7% की गिरावट रही है.

Apple के सीईओ टिम कुक ने कहा कि भौगोलिक रूप से, हमने अमेरिका, यूरोप और रेस्ट एयिाया पैसिफिक में रिकॉर्ड सेट किया है. खासतौर से भारतीय बाजार में, जहां हमारे कुछ आनलाइन स्टोर खुले हैं. बता दें कि सितंबर में, Apple ने भारत में अपना पहला ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया था. सैमसंग और वनप्लस जैसे खिलाड़ियों के साथ भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करने वाली एप्पल भारतीय बाजार में अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज करा रही है.

यूएस-आधारित कंपनी, विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन जैसे भागीदारों के साथ मिलकर हाल ही में भारत में iPhone 11 को असेंबल करना शुरू किया था. रिपोर्ट है कि एप्पल को केबल सप्लाई करने वाली फर्म भी यहां जल्द ही बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करने वाली है. एक काउंटरप्वॉइंट की रिपोर्ट में कहा गया था कि एप्पल ने अपने फ्लैगशिप लॉन्च से पहले ही वनप्लस को पीछे छोड़ते हुए प्रीमियम सेगमेंट (30,000 रुपये से अधिक) को लीड किया. कंपनी के iPhone SE 2020 और iPhone 11 के लिए मजबूत डिमांड से ऐसा हुआ. iPhone 12 से कंपनी कीस्थिति और मजबूत होगी.

Apple ने अपने बयान में कहा कि 26 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अंतरराष्ट्रीय बिक्री कुल राजस्व 6470 करोड़ डॉलर की 59 फीसदी थी. टिम कुक ने अपने बयान में कहा कि COVID-19 के चल रहे प्रभावों के बावजूद, हमारे सभी नए प्रोडक्ट पर ग्राहकों की शुरूआती प्रतिक्रिया शानदार रही है. उन्होंने कहा कि एप्पल ने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड बनाया है.

एप्पल के चीफ फाइनेंशियल आफिसर लुका माएस्ट्री ने कहा कि इस चैलेंजिंग माहौल में भी हमने अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक में रेवेन्यू का नया रिकॉर्ड बनाया है. हमे आई फोन के अलावा अपने बिजनेस में 16 फीसदी की दर से ग्रोथ मिली है.

