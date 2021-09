Mutual funds Investment : इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से धड़ाधड़ पैसा निकाल रहे हैं निवेशक, जानें कहां लगा रहे हैं

शेयर बाजार में तेजी के बावजूद इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ( Equity mutual funds) में निवेशकों का रुझान घटता जा रहा है. जुलाई, 2021 की तुलना में अगस्त, 2021 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश घटा है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (AMFI) की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 8,056.80 करोड़ रुपये का नेट इनफ्लो था . यह जुलाई में हुए निवेश से 61.15 फीसदी कम है. जुलाई में इक्विटी फंड्स में 20,742.77 करोड़ रुपये का नेट इन फ्लो था . हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश की भारी कमी के बावजूद इसमें निवेश फ्लो सकारात्मक बना हुआ है.

आखिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश में इस भारी गिरावट की वजह क्या है? क्या निवेशकों को बाजार में तेजी का भरोसा नहीं रह गया है और वे प्रॉफिट बुकिंग करने में लगे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी कई वजह हैं. अगस्त में निवेशकों के रिडेम्पशन की रफ्तार काफी बढ़ी हुई दिखी. जुलाई में निवेशकों ने 17,831.65 करोड़ रुपये निकाले थे. लेकिन अगस्त में यह रकम बढ़ कर 23,144.89 करोड़ रुपये हो गई.

विशेषज्ञ इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश घटने की एक और वजह बताते हैं. निवेशक जिस तेजी से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से पैसा निकाल रहे हैं. उसी अनुपात में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ( Balanced Advantage funds) के न्यू फंड ऑफर (NFO) में निवेश कर रहे हैं. रिटेल निवेशकों के लिहाज से यह ठीक रणनीति हो सकती है क्योंकि मार्केट अभी चढ़ा हुआ है और Balanced Advantage funds जोखिम कम करने के लिए जाने जाते हैं. म्यूचुअल फंड विश्लेषकों का यह भी कहना है कि इक्विटी फंड्स के निवेशकों की ओर से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी इसमें निवेश घटता दिख रहा है. जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 18,393 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था लेकिन अगस्त में यह घट कर 6,894.69 करोड़ रुपये रह गया.

म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश करने जा रहे हैं तो भूल कर भी न करें ये गलतियां वरना डूब जाएगा पैसा

अगस्त में एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (SBI Balanced Advantage fund) लॉन्च हुआ था. इसमें 14,551 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था. यह हाइब्रिड स्कीम थी, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों में निवेश होता है. जुलाई में आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल फ्लैक्सी कैप फंड (ICICI Prudential flexi Cap fund) लॉन्च हुआ. यह इक्विटी स्कीम थी और इसने उस महीने 9,808 करोड़ रुपये जुटाए.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.