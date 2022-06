Stock Market: 7 दिनों में निवेशकों ने कमाए 11.5 लाख करोड़, Nifty की अब 17800 पर नजर, कहां लगाएं पैसा?

शेयर बाजार की हालिया रिकवरी में निवेशकों ने अच्छी कमाई की है. 25 मई के बाद से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 11.6 लाख करोड़ बढ़ गया है.

निफ्टी में 15700 और सेंसेक्स में 52500 के लेवल से अच्छी रैली देखने को मिली है. (image: pixabay)

Stock Market Outlook: शेयर बाजार में कुछ दिनों से रिकवरी का मूड है. निफ्टी में 15700 और सेंसेक्स में 52500 के लेवल से अच्छी रैली देखने को मिली है. आज यानी 3 जून के कारोबार में सेंसेक्स ने 56433 का लेवल टच किया तो निफ्टी ने भी 16794 का हाई बनाया. 25 मई के बाद से देखें तो सिर्फ 7 कारोबारी दिनों में निवेशकों की दौलत में करीब 11.50 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है. एक्सपर्ट का कहना है कि निफ्टी की नजर अब 17800 के लेवल पर है. अगर 16800 से 17000 का लेवल निफ्टी ब्रेक करता है तो वह 17800 की ओर मूव कर जाएगा. 7 दिन में 11.50 करोड़ बढ़ा मार्केट कैप शेयर बाजार की हालिया रिकवरी में निवेशकों ने अच्छी कमाई की है. 25 मई को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 24827156 करोड़ रुपये था. यह आज यानी 3 जून के कारोबार में बढ़कर 25990938 करोड़ तक पहुंच गया था. यानी 25 मई के बाद से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 11.6 लाख करोड़ बढ़ गया. इस दिन बाजार कारोबार के लिए 7 दिन खुला रहा. LIC: रिकॉर्ड लो पर शेयर, अबतक निवेशकों के 1 लाख करोड़ डूबे, वैल्युएशन बेहतर लेकिन ग्रोथ को लेकर हैं चुनौतियां क्या 18000 की ओर जाएगा निफ्टी Swastika Investmart Ltd. के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, जिससे घरेलू बाजार को सपोर्ट मिला है. इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में कमजेारी, यूएस बॉन्ड यील्ड में हल्की राहत, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बेहतर आउटलुक और डोमेसिटक इन्वेस्टर्स द्वरा लगातार निवेश से बाजार को सपोर्ट मिला है. फिलहाल निफ्टी में 15700 से 16794 के लेवल तक रैली आई है. अब बाजार के लिए 16400 के लेवल पर एक मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है. वहीं अपर साइड में 16800 से 17000 के लेवल पर एक मजबूत रेजिस्टेंस है. निफ्टी अगर इसे ब्रेक करता है तो 17800 की ओर मूव कर जाएगा. वहीं नीचे की ओर 16400 से नीचे आने पर ही कुछ और करेक्शन देखने को मिल सकता है. निफ्टी इसके पार बना रहा तो बाजार बुल के कंट्रोल में बना रहेगा. निवेशक क्या करें संतोष मीना का कहना है कि ऐसा नहीं है कि बाजार से सारे रिस्क फैक्टर खत्म हो गए हैं. बाजार में अभी भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं, जहां निवेश के अच्छे मौके हैं. लेकिन समय यह है कि निवेशकों को सिर्फ क्वालिटी स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए और जिन शेयरों में फंडामेंटल को लेकर कंसर्न है, उनसे बाहर निकल जाएं. क्वालिटी शेयरों के लिए कॉरपोरेट फेसिंग बैंक, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा और हाउसिंग सेक्टर पर नजर रख सकते हैं. (Disclaimer: यहां शेयर बाजार के आउटलुक और निवेश के लिए सेक्टर पर सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.