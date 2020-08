अनिश्चितता के दौर में 56% तक मिल सकता है रिटर्न, ये सस्ते शेयर कराएंगे मोटी कमाई

Best Stocks to Invest for High Return: शेयर बाजार को लेकर अभी बहुत से एक्सपर्ट अनिश्चितता की बात कह रहे हैं. मार्च के लो से बाजार में जोरदार रिकवरी जरूर है, लेकिन उतार चढ़ाव अभी भी जारी है. दुनियाभर के बाजारों से भी कुछ कमजोर संकेत मिल रहे हैं. कोरोना वैक्सीन के बाजार में आने की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन आम लोगों को यह कब उपलब्ध होगी, इसे लेकर साफ कुछ नहीं कहा जा सकता है. ग्लोबल स्लोडाउन, जियो पॉजिटिकल टेंशन और ट्रेड वार जैसे फैक्टर अभी बाजार में मौजूद है. ऐसे दौर में अगर आप भी निवेश को लेकर कनफ्यूज हैं तो बेहतर है कि छोटी र​कम के साथ उन शेयरों में निवेश करें जो सस्ते हें साथ में उनके फंडामेंटल मजबूत नजर आ रहे हों. हमने यहां ऐसे ही 100 रुपये से सस्ते कुछ शेयर चुने हैं.

असल में शेयर बाजार में जरूरी नहीं है कि अच्छे रिटर्न के लिए महंगे या बड़ी कंपनियों के शेयरों में ही निवेश किया जाए. बाजार में ऐसे कई सस्ते शेयर भी मौजूद हैं, जिनके फंडामेंटल बेहतर होते हैं. अगर ऐसे शेयरों की पहचान हो जाए तो इनमें आगे अच्छा रिटर्न मिल सकता है. वहीं ऐसे शेयरों का फायदा यह भी होगा कि इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में इनकी कीमतों पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा. वहीं ग्रोथ होने पर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं.

ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने IDFC लिमिटेड में 42 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 27 रुपये के लिहाज से शेयर में 56 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. 2014 में IDFC लिमिटेड को IDFC बैंक के लिए लाइसेंस मिला था. मौजूदा समय में IDFC बैंक में IDFC लिमिटेड की हिस्सेदारी 40 फीसदी है. बैंकिंग के अलावा IDFC म्यूचुअल फंड कारोबार में भी है. इसका एयूएम 103893 करोड़ है. मार्च में एयूएम 29609 करोड़ था.

ब्रोकरेज हाउस केआर चौकसे दोलत कैपिटल ने मिंडा हाउस में 92 रुपये के लक्ष्य के हिसाब से निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 74 रुपये के लिहाज से इसमें 25 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. मिंडा कॉरपोरेशन का जून तिमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 70 फीसदी घटकर 180 करोड़ रुपये रहा है. बीएस 6 ट्रांजिशन भी इसकी वजह बनी है. लॉकडाउन के दौरान आटो इंडस्ट्री में स्लोडाउन के चलते ऐसा हुआ है. आटो सेक्टर खासतौर से टू व्हीलर्स में रिकवरी ओन से मिंडा बड़ा विनर साबित होगा. आने वाले दिनों में बेहतर मॉनसून की वजह से रूरल डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है. कंपनी का रेवेन्यू मुख्य तौर से बजाज, हीरो और TVS से आता है.

ब्रोकरेज हाउस जियोजीत ने शेयर को लेकर 42 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 33 रुपये के लिहाज से इसमें 28 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. एनसीसी का प्रदर्शन जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर रहा है. कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 46 फीसदी गिरावट रही है. जबकि EBITDA मार्जिन 9.8 फीसदी रहा जो उम्मीद से बेहतर है. लॉकडाउन में इंफ्रा कंपनी का आपरेशन ज्यादातर साइट पर बंद रहा. हालांकि अब धीरे धीरे यह शुरू हो गया है. सितंबर 2020 तक लेबर फोर्स में 80 से 90 फीसदी बाउंस बैक की उम्मीद है. एग्जीक्यूशन मोमेंटम मजबूत है. कंपनी का मुनाफा जून तिमाही में 17.01 करोड़ रहा है. कंपनी का वर्किंग कैपिटल लेवल मजबूत है. समय से काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है.

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. शेयर बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.