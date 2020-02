Mutual Fund: ये 5 टॉप मिडकैप फंड बढ़ाएंगे आपकी दौलत! 5 साल में डबल कर चुके हैं पैसा

Best Midcap Mutual Funds: साल 2019 में जहां मिडकैप म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को निराश किया, 2020 में एक बार फिर इस सेग्मेंट में तेजी आ रही है. वहीं, निवेशकों का रूझान भी मिडकैप फंड की ओर बढ़ रहा है. एएमएफआई के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में मिडकैप और स्मालकैप फंड्स में मंथली आधार पर निवेश बढ़कर 1798.16 करोड़ रुपये और 1072 करोड़ रुपये रहा है. एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में इक्विटी मिडकैप फंड आउटपरफॉर्म कर सकते हैं. हालांकि निवेशकों को इस सेग्मेंट में लंबी अवधि का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए.

फाइनेंशियल एडवाइजर फर्म BPN फिनकैप के डायरेक्‍टर एके निगम का कहना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के मिडकैप सेग्मेंट की ओर एक बार फिर निवेशकों का रूझान देखने को मिल रहा है. इसका असर है कि पिछले एक महीने के दौरान कई फंडों ने 7 से 8 फीसदी तक रिटर्न दे दिया है. 2 साल से ज्यादा समय तक अंडरपरफॉर्मर रहने से कई अच्छे फंड हैं, जिनका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है. सरकार द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में आगे तेजी के संकेत मिल रहे हैं, जिससे घरेलू स्तर पर छोटी और मझोली कंपनियों को फायदा होगा. आने वाले दिनों में कंपनियों की अर्निंग में भी सुधार के संकेत तीसरी तिमाही में मिले हैं. कॉरपोरेट टैक्स में छूट का फायदा भी अगली तिमाही से नजर आएगा. इन वजहों से मिडकैप में तेजी की गुंजाइश बनी है. ये फंड हो सकते हैं बेस्ट

5 साल का रिटर्न: 13.46 फीसदी

3 साल का रिटर्न: 11 फीसदी

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.88 लाख रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 6,733 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.78% (31 दिसंबर, 2019)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

5 साल का रिटर्न: 12.77 फीसदी

3 साल का रिटर्न: 10 फीसदी

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.82 लाख रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 500 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 7,626 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.20% (31 दिसंबर, 2019)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

5 साल का रिटर्न: 12.76 फीसदी

3 साल का रिटर्न: 18.72 फीसदी

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.82 लाख रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 4,818 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.61% (31 दिसंबर, 2019)

रिस्क ग्रेड: लो

5 साल का रिटर्न: 12.24 फीसदी

3 साल का रिटर्न: 9.40 फीसदी

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.78 लाख रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 6,391 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.65% (31 दिसंबर, 2019)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

5 साल का रिटर्न: 11.97 फीसदी

3 साल का रिटर्न: 13.11 फीसदी

5 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.76 लाख रुपये

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 1000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 759 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.19% (31 दिसंबर, 2019)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

सोर्स: वैल्यू रिसर्च

(नोट: हमने यहां एक्सपर्ट की राय और फंड के प्रदर्शन के आधार पर जानकारी दी है. यह निवेश की सलाह नहीं है. बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)

