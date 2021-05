Akshaya Tritiya पर गोल्ड खरीदने की परंपरा शुभ, अगले साल अक्षय तृतीया तक मिलेगा 13 हजार तक का बंपर रिटर्न

Gold Buying on Akshaya Tritiya: पंचांग के मुताबिक वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया को देवी लक्ष्मी की पूजा होती है और इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है. इस बार अक्षय तृतीया शुक्रवार 14 मई 2021 को है. इस मौके पर अगर गोल्ड में निवेश करते हैं तो अगली अक्षय तृतीया यानी एक साल में इस निवेश पर भारी रिटर्न मिल सकता है. इस समय गोल्ड के भाव 47 हजार रुपये प्रति दस ग्राम पर हैं और इसमें खरीदारी का रुख बना हुआ है. बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले एक साल में यह 55-60 हजार रुपये तक जा सकता है यानी निवेशकों को 13 हजार रुपये तक का बंपर रिटर्न मिल सकता है. इस समय कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर 4 जून 2021 की एक्सपायरी के गोल्ड का भाव 47760 रुपये और 5 अगस्त 2021 की एक्सपायरी के गोल्ड का भाव 48150 रुपये है.

इस समय घरेलू बाजार में गोल्ड के भाव 47 हजार के करीब चल रहे हैं. जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है, उससे इसके भाव चढ़ रहे हैं. निवेशक गोल्ड की तरफ निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प के तौर पर आकर्षित हो रहे हैं. ऐसे में इस अक्षय तृतीया पर गोल्ड में निवेश सस्ता पड़ेगा क्योंकि इसके भाव में अगले दो से तीन महीने में ही तेजी आने की उम्मीद है यानी जो निवेशक कम समय के लिए गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, वे भी इस अक्षय तृतीया को गोल्ड में निवेश कर अगले दो से तीन महीने में मुनाफा पा सकते हैं. आईआईएफल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट (कमोडिटीज और करेंसी रिसर्च) अनुज गुप्ता ने Financial Express Online (Hindi) से बातचीत में बताया कि मीडियम टर्म में इसके भाव 50 हजार रुपये के लेवल को पार कर सकते हैं.

गोल्ड को लंबे समय से निवेश का सुरक्षित विकल्प समझा जाता रहा है. इस समय भारत में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर रही है और 4 लाख से अधिक नए केसेज हर दिन आ रहे हैं. इसके चलते निवेशकों का भरोसा बाजार से डिगा हुआ है और वे गोल्ड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. इस कारण गोल्ड में तेजी बनी हुई है. इसके अलावा इस समय यूएस यील्ड में गिरावट व अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के चलते वैश्विक स्तर पर निवेशकों का रुझान गोल्ड की तरफ बढ़ा है. वैश्विक स्तर पर गोल्ड की बढ़ी कीमतों का असर घरेलू बाजार में भी पड़ता है. इसके अलावा दुनिया भर के केंद्रीय बैंक गोल्ड खरीदारी कर रहे हैं जिससे इसके भाव को सपोर्ट मिला हुआ है. एसबीआई की इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अक्टूबर तक कोरोना संक्रमण के स्टेबलाइज होने की उम्मीद है, जब 15 फीसदी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा. ऐसे में गोल्ड के प्रति निवेशकों का रुझान अभी आगे भी बना रहने वाला है.

पिछले साल अगस्त में 56 हजार के रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड पहुंच गया था. हालांकि इसके बाद गिरावट शुरू हुई और इस समय गोल्ड करीब 9 हजार रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा है. ऐसे में अनुज गुप्ता का मानना है कि निवेश के लिए यह बेहतर समय है और अगले अक्षय तृतीया तक इसके भाव 55-60 हजार का लेवल दिखा सकते हैं यानी कि निवेशकों को 13 हजार रुपये तक का रिटर्न मिल सकता है.

