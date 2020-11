Stock Tips: 54-94 रु तक में मिल रहे हैं ये शेयर, निवेश करने पर मिल सकता है 90% तक रिटर्न

Best Stock Tips: शेयर बाजार रोज नए हाई पर पहुंच रहा है. मार्च 2020 के लो से इसमें 75 फीसदी से भी ज्यादा तेजी बाजार में आ चुकी है. शेयर बाजार की उंचाई को देखकर अब बहुत से निवेशकों को करेक्शन का भी डर सताने लगा है. बाजार की इस तेजी में बहुत से शेयर भी महंगे हुए हैं और कई अपने 1 साल के हाई पर हैं या इसके करीब पहुंच रहे है. ऐसे में निवेशकों को फ्रंटलाइन महंगे हो चुके शेयरों में पैसा लगाने से डर लग रहा है. लेकिन इस तेजी में अभी भी कुछ सस्ते शेयर हैं, जिनके फंडामेंटल मजबूत नजर आ रहे हैं. इन शेयरों में ब्रोकरेज हाउस भ्ज्ञी आगे अचछा रिटर्न देख रहे हैं. आप भी इन शेयरों पर नजर रख सकते हैं.

ब्रोकरेज हाउस अपने रिसर्च के बाद ही शेयर में निवेश की सलाह देते हैं. रिसर्च का फायदा यह है कि अगर कोई रिस्क होता है तो उसके बारे में जानकारी सामने आ जाती है. दूसरा सस्ते शेयर में पैसा लगने का फायदा यह है कि इनमें बाजार के उतार चढ़ाव का उतना असर नहीं होता, जितन महंगे शेयरों में. इनके सस्ते होने से आप अपना पैसा अलग अलग शेयरों में लगाकर अपना पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. हमने यहां जिन शेयरों को चुना है, उनमें अशोक बिल्डकॉन, ITD सीमेंटेशन इंडिया, सद्भाव इंजीनियरिंग और NMDC हैं.

अशोक बिल्डकॉन

अशोक बिल्डकॉन हाईवे के निर्माण में लगी देश की लीडिंग कंपनियों में शामिल है. कंपनी हाईवे और ब्रिज बनाने के अलावा ईपीसी बेसिस पर पावर ट्रांमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी है. कंपनी के पास अलग अलग राज्य सरकारों के अलावा केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं. कंपनी अपना प्रोजेक्ट समय से पूरा करने के मामले में बेहतर रिकॉर्ड रखती है, जिससे आर्उरबुक मजबूत है. दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा और मुनाफा तिमाही व सालाना आधार पर बढ़ा है. लेबर की उपलब्धता पहले से बेहतर हुई है. कई साइट पर 100 फीसदी क्षमता के साथ काम शुरू हो गया है. टोल कलेक्शन में भी सुधार है. दूसरी तिमाही में कंपनी को 1400 करोउ़ का आर्उर मिला, जिससे आर्डरबुक बढ़कर 9300 करोड़ का हो गया. ब्रोकरेज हाउस HDFC सिक्योरिटीज ने शेयर के लिए 141 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 74 रुपये के लिहाज से इसमें 90 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

ITD सीमेंटेशन इंडिया

ITD सीमेंटेशन इंडिया देश की बड़ी कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग कंपनी है. कंपनी को करीब 8 दशक का अनुभव है. हाई, ब्रिज, फ्लाईओवर, टनल के अलावा कंपनी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर भी तैयार करती है. डैम, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट में भी कंपनी काम करती है. कंपनी को दूसरी तिमाही में आपरेशनल लॉस हुआ था, हालांकि अब स्थिति बेहतर हो रही है. कंस्ट्रक्शन साइट पर पहले की तरह क्षमता से काम शुरू हो गया है. कंपनी का आर्डरबुक मजबूत है और कई बड़े आर्डर पाइपलाइन में हैं. उम्मीद है कि चोथी तिमाही कंपनी के लिए बेहतर साबित होगी. ब्रोकरेज हउस प्रभुदास लीलाधर ने शेयर के लिए 67 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 54 रुपये के लिहाज से इसमें 24 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

सद्भाव इंजीनियरिंग

सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है. कंपनी रोड, हाईवे, ब्रिज बनाने के अलावा माइनिंग और इरीगेशन के काम में है. ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने शेसर के लिए 87 रुपये का लक्ष्य तय किया है. करंट प्राइस 50 रुपये के लिहाज से इसमें 74 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. सद्भाव इंजीनियरिंग का दूसरी तिमाही में प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा. मार्जिन 12.1 फीसदी रहा है जो हेल्दी है. प्रोजेक्ट साइट पर काम पहले से तेज हुआ है. मैनेजमेंट की कमेंट्री से उम्मीदें बढ़ी हैं. मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY21E और FY22E के लिए रेवेन्यू 2200 करोड़ और 3500-3600 करोड़ रह सकता है.

NMDC

NMDC लिमिटेड भारत की पब्लिक सेक्टर की मिनरल प्रोड्यूसर कंपनी है. यह मिनिस्ट्री आफ स्टील के तहत आती है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने शेयर के लिए 136 रुपये का लक्ष्य तय किया है. करंट प्राइस 94 रुपये के लिहाज से शेयर में 45 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. शेयर बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

