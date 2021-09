Invesco का पलटवार, Zee Entertainment के डायरेक्टर पुनीत गोयनका को हटाने के लिए NCLT में केस किया

Invesco ने zee Entertainment Ltd के एमडी और सीईओ और डायरेक्टर पुनीत गोयनका को हटाने के लिए ईजीएम ( extraordinary general meeting) बुलाने में नाकाम रहने पर कंपनी के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT)में शिकायत की है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच में गुरुवार ( 30 September) को इसकी सुनवाई होगी.

लिस्टेड कंपनी से जुड़े नियमों के मुताबिक 10 फीसदी से ज्यादा की होल्डिंग रखने वाले निवेशक की ओर से ईजीएम बुलाए जाने की मांग रखने के दिन से तीन सप्ताह के अंदर इसका ऐलान करना पड़ता है. Invesco की zee Entertainment में 17.88 फीसदी की हिस्सेदारी है. यह कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदार है. Invesco ने ईजीएम बुलाने के लिए पहला पत्र 11 सितंबर को लिखा था. zee Entertainment को यह पत्र 12 सितंबर को मिला था. यानी zee के पास इसके लिए 2 अक्टूबर 2021 तक का वक्त है.

अगर zee इस वीकेंड तक ईजीएम के लिए तारीख का ऐलान करने में नाकाम रहती है तो अगले सप्ताह Invesco इसके लिए तारीख का ऐलान कर सकता है. ईजीएम में Invesco शेयरहोल्डरों से पुनीत गोयनका को हटाने के पक्ष में वोटिंग के लिए कह सकती है और zee के बोर्ड में छह स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त कर सकती है.

Stock Tips : TCS और Infosys के शेयरों में मिलेगा बंपर मुनाफा, जानें Goldman Sachs को क्यों है दोनों कंपनियों पर इतना भरोसा

कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि zee के पास अभी ईजीएम बुलाने के लिए समय है. ऐसे में यह समझ नहीं आ रहा है कि Invesco इस मामले को कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लेकर क्यों गई. उनका कहना है कि यह मामला Invesco को उल्टा पड़ सकता है. अगर ट्रिब्यूनल में गुरुवार को इस मामले का फैसला नहीं हो पाता है तो zee कह सकती है कि वह तो ईजीएम बुलाने के लिए तैयार थी. Invesco ही मामले को ट्रिब्यूनल में ले गई.

मामला लंबा खिंचा तो पुनीत गोयनका को हटाने का Invesco का दांव खाली जा सकता है. Invesco की ओर से पुनीत गोयनका को हटाने की मांग के बाद zee Entertainment ने Sony Pictures Network के साथ विलय का ऐलान कर दिया था. दोनों मिलकर इस देश के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट नेटवर्क बन सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.