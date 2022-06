LIC ने Hero Moto, HUL सहित इन कंपनियों में बढ़ाई हिस्सेदारी, बाजार में पैसा लगाकर करती है कमाई

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक LIC हीरो मोटोकॉकीर्प में अब हिस्सेदारी 1,83,10,233 इक्विटी शेयरों से बढ़कर 2,24,91,571 इक्विटी शेयर हो गई है.

LIC ने ओपेन मार्केट सौदों के जरिए कुछ कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है. (File)

LIC Shareholding Pattern: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने पिछले कुछ महीनों में ओपेन मार्केट सौदों के जरिए कुछ कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है. इनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL), हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियन कंपनी कैपरी ग्लोबल (Capri Global Capital) शामिल हैं. LIC ने स्टॉक एक्सचेंज को इस बात की चूना दी है. LIC इंश्‍योरेंस बिजनेस के अलावा देश की प्रमुख इन्‍वेस्‍टर कंपनी है. कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में इसकी होल्डिंग है. Hero Motocorp में कितनी हुई हिस्सेदारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक LIC हीरो मोटोकॉकीर्प में अब हिस्सेदारी 1,83,10,233 इक्विटी शेयरों से बढ़कर 2,24,91,571 इक्विटी शेयर हो गई है. या कंपनी की पेड अप कैपिटल के 9.163 फीसदी से बढ़कर 11.256 फीसदी हो गई है. LIC के अनुसार, 4 जनवरी, 2021 से 13 जून, 2022 के बीच हीरो मोटोकॉर्प में यह हिस्सेदारी खरीदी गई. इस दौरान शेयरों की खरीद ओपेन मार्केट के जरिए 3050.14 रुपये के औसत मूल्य पर की गई. HUL में अब​ कितनी हिस्सेदारी स्टॉक एक्सचेंज पर एक अन्य फाइलिंग के मुताबिक LIC की हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) में हिस्सेदारी 11,73,80,500 इक्विटी शेयर से बढ़कर 11,76,90,500 इक्विटी शेयर हो गई है, या कंपनी की पेड अप कैपिटल के 4.99 फीसदी से बढ़कर 5.08 फीसदी हो गई है. LIC ने 13 जून 2022 को HUL में खरीदारी ओपन मार्केट के जरिए 2206.93 रुपये के औसत मूल्‍य पर की. जिसके बाद शेयरहोल्डिंग 4.99 फीसदी से 5.08 फीसदी हो गई. Capri Global में कितनी हिस्सेदारी Capri Global में LIC की हिस्सेदारी 88,58,348 इक्विटी शेयरों से बढ़कर 1,24,00,000 इक्विटी शेयर या कंपनी के पेड अप कैपिटल के 5.043 फीसदी से बढ़कर 7.059 फीसदी हो गई है. यह खरीदारी 21 फरवरी 2022 से 10 जून 2022 के बीच ओपेन मार्केट के जरिए 624.61 रुपये के औसत मूल्‍य पर की गई.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.