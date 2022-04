Infosys Stock Outlook: मजबूत ग्रोथ गाइडेंस के चलते ब्रोकरेज का बढ़ा भरोसा, शेयर में दी Buy रेटिंग, चेक करें टारगेट

Infosys मैनेजमेंट ने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस मजबूत दिया है और यह आने वाली तिमाहियों में और मजबूत होते जाने की उम्मीद है.

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी Infosys के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं. (bloomberg)

Infosys Q4FY22 Review: देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी इंफोसिस (Infosys) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के लिए अपने नतीजे पेश किए हैं, जो उम्मीद से कमजोर रहे हैं. कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट 5686 करोड़ रुपये रहा. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कंपनी की 4QFY22 में 1.2% QoQ CC की ग्रोथ रही जो अनुमान 2.8 फीसदी से कमजोर है. हालांकि डिमांड एनवायरमेंट मजबूत है और आईटी स्पेंडिंग बढ़ने का भी फायदा कंपनी को मिलेगा. मैनेजमेंट ने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस मजबूत दिया है और यह आने वाली तिमाहियों में और मजबूत होते जाने की उम्मीद है. इसे देखते हुए शेयर में खरीदारी की सलाह दी है और उम्मीद है कि इसका भाव आने वाले दिनों में 2000 रुपये पर पहुंच जाएगा. IT स्पेंडिंग बढ़ने का मिलेगा फायदा ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि INFOSYS की 4QFY22 में अर्निंग कमजोर रही है. मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिली. 4QFY22 में ग्रोथ म्यूटेड रहा, लेकिन डिमांड बरकरार है और ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है. मैनेजमेंट का FY23 के लिए ग्रोथ गाइडेंस और हाई हेडकाउंट एडिशन से भी यह साफ होता है कि डिमांड एन्वायरमेंट मजबूत है. ब्रोकरेज का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि मजबूत ग्रोथ और सब कांट्रैक्टर पर निर्भरता कम होने के साथ ही INFOSYS की अपने गाइडेंस बैंड के हायर साइड पर बेहतर मार्जिन रहेगी. ब्रोकरेज का कहना है कि IT स्पेंडिंग बढ़ने का फायदा कंपनी को ​मिलेगा. शेयर अभी 25x FY24 EPS पर ट्रेड कर रहा है. आगे यह 2000 रुपये का भाव दिखा सकता है. डिमांड एन्वायरमेंट मजबूत ब्रोकरेज का कहना है कि INFOSYS ने 4QFY22 में 1.2% QoQ CC की कमजोर ग्रोथ दिखाई है. यह अनुमान 2.8 फीसदी से कम है. क्लाइंट प्रोविजंस, कोविड 19 महामारी और सीजनैलिटी का असर नतीजों में देखने को मिला है. हालांकि मैनेजमेंट ने अपनी लार्ज डील पाइपलाइन में अच्छे ट्रैक्शन का संकेत दिया है और यह बात दोहराई है कि डिमांड मजबूत बनी हुई है. रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस मजबूत कंपनी का EBIT मार्जिन 190bp QoQ घटकर 21.6 फीसदी रहा जो अनुमान 23 फीसदी से कमजोर है. मैनेजमेंट ने FY23 के लिए मार्जिन का गाइडेंस 21-23 फीसदी रखा है, जो पहले के गाइडेंस से 100bp कम है. वहीं रेवेन्यू ग्रोथ के लिए गाइडेंस 13-15 फीसदी दिया है. उम्मीद है कि अगली तिमाहियों में इसमें बढ़ोतरी होगी. EPS अनुमान में 5 फीसदी कटौती कंपनी ने चौथी तिमाही में अपने साथ 22000 नए कर्मचारी जोड़े हैं, डिमांड मजबूत बनी हुई है और FY23 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी भरोसा बढ़ाने वाला है. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY22-24 के लिए रेवेन्यू CAGR 16 फीसदी रह सकता है, जबकि FY23/FY24 में मार्जिन 22.4%/23% रह सकता है. ब्रोकरेज ने ग्रोथ स्लो रहने और मार्जिन पर दबाव के चलते FY23/FY24 के लिए EPS अनुमान में 5 फीसदी कटौती की है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

