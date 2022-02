IT कंपनियों की बढ़ेगी कमाई! TCS, INFO, WPRO, TECHM जैसे दिग्गज शेयर कराएंगे मुनाफा, चेक करें टारगेट

ओवरआल IT सेक्टर में रेवेन्यू ट्रेंड मजबूत दिख रहा है. कंपनियों की कमाई बढ़ रही है. हेल्दी डील और मजबूत डिमांड एन्वायरमेंट का फायदा सेक्टर को मिल रहा है.

निफ्टी IT ने बीते 1 साल के दौरान निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले आउटपरफॉर्म किया है. (image: pixabay)

IT सेक्टर के लिए दिसंबर तिमाही में संकेत मजबूत रहे हैं. वैसे भी निफ्टी IT ने बीते 1 साल के दौरान निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले आउटपरफॉर्म किया है. 1 साल में इंडेक्स का रिटर्न 40 फीसदी के करीब रहा है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि ओवरआल सेक्टर में रेवेन्यू ट्रेंड मजबूत दिख रहा है. कंपनियों की कमाई बढ़ रही है. हेल्दी डील और मजबूत डिमांड एन्वासयरमेंट का फायदा सेक्टर को मिल रहा है. इससे IT सेक्टर का ग्रोथ आउटलुक मजबूत दिख रहा है. आगे Infosys, TCS, Wipro, HCL Tech और TECHM जैसे दिग्गज आईटी स्टॉक में अचछा रिटर्न हासिल हो सकता है. डिमांड है मजबूत ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि ग्लोबल स्तर पर आईटी कंपनियों को अच्छी डिमांड मिल रही है. रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम मजबूत बना हुआ है. कई मजबूत डील हासिल हुई हैं या पाइपलाइन में हैं. Tier-1 कंपनियाकं का मार्जिन दिसंबर तिमाही में फ्लैट रहा है, लेकिन सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों की वजह से ऐसा हुआ. वहीं Tier-II IT सर्विसेज कंपनियों के EBITM में टाइट लेबर मार्केट के बाद भी एक्सपेंशन देखने को मिला है. Tier-II कंपनियों ने Tier-I पियर्स की तुलना में आउटपरफॉर्म किया है. उम्मीद से बेहतर रेवेन्यू ब्रोकरेज के अनुसार आईटी सेक्टर का रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर रहा है. Infosys और HCL ने शानदार प्रदर्शन किया है. रेवेन्यू मजबूत है, वहीं नेट प्रॉफिट भी उम्मीद के मुताबिक रहा है. हालांकि मार्जिन ज्यादातर कंपनियों के लिए अनुमान के मुताबिक नहीं रहा. डिमांड ढनवायरमेंट बेहतर होने, मजबूत डील हासिल होने से कंपनियों की कमाई बढ़ रही है. खासतौर से डिजिटल, क्लाउड, डाटा एनालिटिक्स, 5G, IoT, साइबर सिक्योरिटी और AI के लिए डिमांड बढ़ रही है. दिग्गज आईटी शेयरों पर टारगेट TCS सलाह: Buy

CMP: 3587 रुपये

टारगेट: 4000 रुपये

रिटर्न: 12% Infosys Buy 1,734 2,100 21.1% 32.3 27.1 सलाह: Buy

CMP: 1734 रुपये

टारगेट: 2100 रुपये

रिटर्न: 21% Wipro Buy 564 670 18.8% 25.3 22.3 सलाह: Buy

CMP: 564 रुपये

टारगेट: 670 रुपये

रिटर्न: 19% HCL Tech Buy 1,150 1,430 24.3% 23.6 20.2 सलाह: Buy

CMP: 1150 रुपये

टारगेट: 1430 रुपये

रिटर्न: 24.3% TechM Buy 1,413 1,730 22.4% 22.5 20.4 सलाह: Buy

CMP: 1413 रुपये

टारगेट: 1730 रुपये

रिटर्न: 22.4% इन शेयरों में भी खरीदारी की सलाह ब्रोकरेज हाउस ने Mphasis में 3650 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 3122 रुपये के लिहराज से इसमें 17 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. Persistent में 17.1 फीसदी के अपसाइड की गुंजाइश के साथ 4600 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह है. Birlasoft में खरीद की सलाह दी है. इसमें 530 रुपये के टारगेट के साथ 27 फीसदी रिटर्न की उम्मीद जताई है. Firstsource में 180 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.