IT Sector Q4FY22 Preview: मुनाफे के ट्रैक पर दौड़ेंगी आईटी कंपनियां! Infosys, TCS, HCL कर सकते हैं आउटपरफॉर्म

चौथी तिमाही के दौरान IT सर्विसेज कंपनियों द्वारा कई बड़ी डील हासिल होने, डील में तेजी आने, डिजिटलाइनेशन को सही से एडॉप्ट करने और क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन एनिशिएटिव का फायदा सेक्टर को मिलेगा.

IT सर्विसेज सेक्टर से वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में बेहतर नतीजे पेश करने की उम्मीद है. (image: pixabay)

Best IT Stocks to Buy: IT सर्विसेज सेक्टर से वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में बेहतर नतीजे पेश करने की उम्मीद है. चौथी तिमाही के दौरान कंपनियों द्वसरा कई बड़ी डील हासिल होने, डील में तेजी आने, डिजिटलाइनेशन को सही से एडॉप्ट करने और क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन एनिशिएटिव का फायदा कंपनियों को मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि जिस तरह से कंपनियां एग्रेसिव हायरिंग कर रही हैं, उससे भी बिजनेस बेहतर होने के संकेत मिल रहे हैं. वहीं डिमांड भी खासतौर से उत्तरी अमेरिका और यूरोप में मजबूत है. वहीं दुनियाभर में बेहतर हो रहे मैक्रो-इकोनॉमिक अवसरों से भी सेकटर को फायदा होगा. ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि सेक्टर में ग्रोथ मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा और मैनेजमेंट की ओर से रेवेन्यू कमेंट्री मजबूत रहने की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है कि चौथी तिमाही में QoQ बेसिस पर IT सर्विसेज कंपनियां यूएस डॉलर के टर्म में 0.8%-8% की रेंज में रेवेन्यू ग्रोथ हासिल कर सकती हैं. रुपये के टर्म में कंपनियों का रेवेन्यू ग्रोथ तिमाही आधार पर 1% से 8% रहने का अनुमान है. वहीं चौथी तिमाही में ज्यादातर कंपनियों के मार्जिन में 20bps-260bps की रेंज में बदलाव हो सकता है. ब्रोकरेज के अनुसार लार्जकैप IT कंपनियों के रेवेन्यू में 2%-5% ग्रोथ तिमाही आधार पर रह सकती है. टॉप पिक: Tech Mahindra, Persistent Systems, Mindtree, Cyient , SIS ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि हेल्दी ब्रॉड बेस्ड डिमांड और कई डील पाइपलाइन में होने या पूरी होने के चलते IT कंपनियां चौथी तिमाही में बेहतर और सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा सकती हैं. अभी IT कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी के लिए अनुकूल माहौल देख रही हैं. हालांकि, निकट अवधि के मार्जिन पर दबाव बने रहने की उम्मीद है क्योंकि प्राइसिंग इंप्रूवमेंट सैलरी इनफ्लेशन के प्रभाव से पिछड़ रहा है. आईटी कंपनियों ने स्किल्ड कर्मचारियों के टैलेंट पूल का विस्तार करने के लिए अपने फ्रेशर इंटेक में काफी बढ़ोतरी की है. ब्रोकरेज हाउस डिमांड आउटलुक को लेकर पॉजिटिव बना हुआ है और उम्मीद है कि रेवेन्यू ग्रोथ की रफ्तार अच्छी रहेगी. सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम, आफशोर शिफ्ट और रियलाइजेशन में ग्रेजुअल बढ़ोतरी से मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के अनुसार 4QFY22E में आईटी कंपनियों की रेवेन्यू कमेंट्री मजबूत रहने की उम्मीद है. इस पर रूस व यूक्रेन के बीच जंग और महंगाई का खास असर नहीं होगा. हालांकि चौथी तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ हाई बेस के चलते तिमाही आधार पर मॉडरेट रह सकता है. Tier I कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ 2.8-5.1% QoQ CC के नैरो रेंज में रहने की उम्मीद है. जबकि Tier II कंपनिसां रेवेन्यू में 2.5-8% की रेंज में ग्रोथ दिखा सकती हैं. ब्रोकरेज का कहना है कि FY23 में डिमांड आउटलुक मजबूत रहेगी. डिजिटल और क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में इनिशिएटिव्स का फायदा कंपनियों को मिलेगा. हायरिंग का ट्रेंड भी बेहतर है, जिससे संकेत मिल रहा है कि कंपनियों को मुनाफा आ रहा है. टॉप पिक: TCS, Infosys, HCL Tech, LTTS और ZENT (Disclaimer: सेक्टर और स्टॉक में निवेश की सलाह अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

