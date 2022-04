Stocks In Focus Today: Infosys, Tata Steel, TVS Motors समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे के लिए रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव है. (image: stocks-pexels)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. मंगलवार को बाजार लगातार दूसरे दिन कमजोर होकर बंद हुए. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट मिले जुले ही नजर आ रहे हैं. महंगाई रिकॉर्ड स्तरों पर हैं. एनर्जी की कीमतें आसमान पर हैं. सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख के संकेत दे रहे हैं. जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आगे भी जारी रहने का अनुमान है. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Infosys, Den Networks, Lesha Industries, HDFC Bank, ICICI Prudential Life Insurance Company, Tata Steel, Anand Rathi Wealth, TVS Motor Company, ICICI Bank और Hathway Cable & Datacom जैसे नाम शामिल हैं. Infosys आज बुधवार यानी 13 अप्रैल को देश की कदग्ग्ज आईटी कंपनी Infosys अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही है. बाजार की नजर मैनेजमेंट की कमेंट्री पर होगा. डिमांड एन्वायरमेंट बेहतर होने के चलते बेहतर गाइडेंस की उम्मीद है. इन कंपनियों के नतीजे Den Networks और Lesha Industries के तिमाही नतीजे 13 अप्रैल को जारी किए जाएंगे. जबकि HDFC Bank, ICICI Prudential Life Insurance Company अपने मार्च तिमाही के नतीजे 16 अप्रैल को जारी करेंगी. Tata Steel टाटा ग्रुप कंपनी Tata Steel ने एस एंड टी माइनिंग कंपनी में स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया की पूरी 50 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया हैत्र Anand Rathi Wealth Anand Rathi Wealth का मुनाफा Q4FY22 में सालाना आधार पर 239 फीसदी बढ़कर 35 करोड़ रुपये हो गया. वहीं रेवेन्यू 49 फीसदी बढ़कर 115 करोड़ रुपये रहा. इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट 23 फीसदी बढ़कर 32,906 करोड़ रुपये हो गया. Simplex Infrastructures: The company in a BSE filing said the board has approved raising of funds up to Rs 421.8 crore by issuing equity shares and warrants at a price of Rs 56.61 per share, to Swan Constructions. TVS Motor Company TVS Motor Company की सब्सिडियरी स्विस ई-मोबिलिटी ग्रुप (होल्डिंग) AG ने Alexand’Ro Edouard’O Passion Velo Sarl में 100 फीसदी शेयरहोल्डिंग का अधिग्रहण किया है. अक्वायर्ड कंपनी मुख्य रूप से TREK, Riese & Muller, Cannondale, Mustache जैसे प्रीमियम ई-बाइक ब्रॉन्ड की एक सीरीज में ई-बाइक के साथ-साथ ई-बाइक एक्सेसरीज की बिक्री करती है. ICICI Bank देया के लीडिंग प्राइवेट बैंक ICICI Bank 23 अप्रैल को डेट सिक्योरिटीज को जारी कर फंड जुटाने पर विचार करने जा रहा है. Hathway Cable & Datacom डिजिटल केबल टीवी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर Hathway Cable & Datacom का मुनाफा मार्च 2022 को खत्म हुई तिमाही में 28.42 करोड़ रुपये रहा. यह सालाना आधार पर 60.6 फीसदी कम है. तिमाही के दौरान रेवेन्यू 2.3 फीसदी बढ़कर 448.8 करोड़ रुपये रहा.

