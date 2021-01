नतीजों के बाद इंफोसिस में बिकवाली, निवेशक शेयर खरीदें या बेचें; ब्रोकरेज की ये है राय

Infosys Stocks: इंफोसिस के शेयरों में आज 14 जनवरी को तेज गिरावट देखने को मिली है. कंपनी का शेयर बाज करीब 5 फीसदी टूटकर 1318 रुपये के भाव पर आ गया. बुधवार को शेयर 1387 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. बुधवार 13 जनवरी को इंफोसिस ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए थे, जो उम्‍मीद से बेहतर थे. कंपनी का रेवेन्‍यू 4.5 फीसदी के साथ बढ़कर करीब दोगुना हुआ. मार्जिन और डॉलर आय भी बढ़ी. इंफोसिस ने वित्‍त वर्ष 2022 के लिए ग्रोथ गाइडेंस डबल डिजिट में दिया है. फिलहाल नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस भी शेयर को लेकर अपनी राय बना रहे हैं. जानते हैं कि आपको शेयर खरीदना चाहिए या अभी इसके लिए इंतजार.

मैनेजमेंट ने FY 21 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस 2-3 फीसदी से बढ़ाकर 4.5-5 फीसदी किया है. इसके अलावा मार्जिन गाइडेंस 23-34 फीसदी से बढ़ाकर 24-24.5 फीसदी किया है. कंपनी मैनेजमेंट को अगले साल अच्छी ग्रोथ का पूरा भरोसा है और उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2022 में डबल डिजिट ग्रोथ दिखेगी. इंफोसिस के सीईओ व एमडी सलिल पारेख ने कहा कि हमारी टीम ने एक और तिमाही में बेहतरीन नतीजे हासिल किए. डिजिटल ट्रांसफार्मेशन पर केन्द्रित, क्लाइंट को लेकर सही रणनीति ने अच्छी ग्रोथ को जारी रखा है. वैनगार्ड, डैमलर और रोल्स रायस जैसी दिग्गज वैश्विक कंपनियों के साथ नई क्लाइंट पार्टनरशिप ने इंफोसिस की डिजिटल व क्लाउड क्षमताओं को दिखाया है.

आईटी कंपनी इंफोसिस का मुनाफा दिसंबर तिमाही में करीब 17 फीसदी 5197 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी को एक साल पहले समान तिमाही में 4457 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी का रेवेन्यू दिसंबर तिमाही में 12.3 फीसदी बढ़कर 25927 करोड़ रुपये हो गया. इस दौरान कंपनी को मजबूत डील हासिल हुई हैं.

तीसरी तिमाही में CC रेवेन्‍यू ग्रोथ तिमाही आधार पर 5.3 फीसदी रही है जो पिछले 8 साल में सबसे ज्‍यादा है. यूएस डॉलर के टर्म में रेवन्‍यू ग्रोथ तिमाही आधार पर 6.2 फीसदी और सालाना आधार पर 8.4 फीसदी रही है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 1600 रुपये के लक्ष्‍य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर बुधवार को 1387 रुपये पर बंद हुआ था. इस लिहाज से शेयर में 15 फीसदी रिटर्न आगे मिल सकता है. इडेलवाइस ने इंफोसिस में निवेश का लक्ष्‍य देते हुए 2124 रुपये का लक्ष्‍य तय किया है. ब्रोकरेज के कंपनी की 7.1 अरब डॉलर की डील अबतक के रिकॉर्ड स्तरों पर है. हालांकि मार्जिन अनुमान से कम है. प्रभुदास लीलाधर ने शेयर के लिए खरीद की सलाह देते हुए 1611 रुपये का लक्ष्‍य दिया है.

क्रेडिट सूईस ने इंफोसिस पर ओवरपरफॉर्म रेटिंग दी है. ब्रोकरेज ने शेयर के 1810 रुपये का लक्ष्‍य तय किया है. करंट प्राइस के लिहाज से शेयर में 30 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. CLSA ने शेयर में खरीद की सलाह देते 1620 रुपये का लक्ष्‍य दिया है. जबकि मॉर्गन स्‍टैनले ने ओवरवेट रेटिंग देते हुए 1700 रुपये का लक्ष्‍य तय किया है.

