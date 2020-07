इंफोसिस में निवेशकों को मिल सकता है 26% रिटर्न, नतीजों के बाद बना एक्सपर्ट की पसंद

अप्रैल से जून तिमाही के नतीजों के बाद आज इंफोसिस के शेयरों में शानदार रैली देखने को मिल रही है. शेयर 15 फीसदी की तेजी के साथ 955 रुपये के भाव पर पहुंच गया, जो शेयर के लिए 52 हफ्तों का हाई है. अपने नतीजों से इंफोसिस ने अपने नतीजों से बाजार के दिग्गजों को चौंकाया है. इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 12.4 फीसदी उछलकर 4,272 करोड़ रुपये रहा. यह बाजार की उम्मीदों से बेहतर है. एक्सपर्ट का कहना है कि इंफोसिस का कास्ट कंट्रोल बेहतर रहा. सप्लाई साइड की चुनौतियों को कंपनी ने बेहतर तरीके से हेंडल किया है. वहीं मजबूत डील भी कंपनी की ग्रोथ का कारण बनी. हालांकि इस मोमेंटम को आगे भी बरकरार रखना आसान नहीं होगा.

आईटी सर्विसेज कंपनी इंफोसिस का पहली तिमाही में शुद्ध मुनाफा 12.4 फीसदी बढ़कर 4,272 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 3802 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था. इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 8.5 फीसदी बढ़कर 23,665 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2021 में कांस्टेंट करंसी टर्म में उसका रेवेन्यू 2 फीसदी तक बढ़ सकता है. हालांकि अप्रैल में कोविड—19 महामारी का हवाला देते हुए इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2021 के लिए रेवेन्यू आउटलुक नहीं दिया है.

एक्सपर्ट के मुताबिक रेवेन्यू (CC)/EBIT/PAT में सालाना आधार पर ग्रोथ 1.5%/20%/11% रहा है, जबकि इसके -5%/6%/1% रहने का अनुमान था. रिटले को छोड़कर ज्यादातर वर्टिकल में ग्रोथ देखने को मिली है. मसलन हाई-टेक (13.4% YoY, CC) और लाइफ साइंस (+7.7% YoY, CC) ग्रोथ रही है. BFSI’s का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है और इसमें सालाना आधार पर 2.1 फीसदी (+2.1% YoY, CC) ग्रोथ रही है.

यूरोप बिजनेस में भी डीसेंट ग्रोथ (+4.4% YoY, CC) देखने को मिली. नॉर्थ अमेरिका से आने वाला रेवेन्यू भी सटेबल रहा है. EBIT मार्जिन में सालाना आधार पर 220bp और तिमाही आधार पर 150bp की ग्रोथ देखने को मिली है. वहीं इंफोसिस ने इस दौरान 170 करोड़ डॉलर की डील हासिल की है और यह आगे की ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाएगा. मैनेजमेंट की कमेंट्री भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने वाली है.

प्रभुदास लीलाधर ने शेयर में खरीद की सलाह देते हुए 1037 रुपये का लक्ष्य रखा है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में खरीद का लक्ष्य देते हुए 1050 रुपये का लक्ष्य रखा है.

ब्रोकरेज हाउस CLSA ने इंफोसिस में खरीद की सलाह देते हुए लक्ष्य को 860 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये तय किया है.

Citi ने भी इंफोसिस में खरीद की सलाह देते हुए लक्ष्य को 825 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है.

नोमुरा ने इंफोसिस में खरीद की सलाह देते हुए 975 रुपये का लक्ष्य तय किया है.

यहां अगर 1050 रुपये के लक्ष्य और कल के बंद भाव 831 रुपये के हिसाब से देखें तो शेयर में 26 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

(नोट: हमने यहो जानकारी कंपनी के तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.