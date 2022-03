Stocks in News: Infosys, SBI, Britannia, MMTC सहित ये स्टॉक रहेंगे फोकस में, इंट्रो के लिए रखें नजर

बाजार में नियर टर्म में हाई वोलेटिलिटी रहने की आशंका है. हालांकि इस बीच पॉजिटिव खबरों के दम पर कुछ शेयर आज कारोबार में एक्शन दिखा सकते हैं.

शेयर बाजार में बीते 2 दिनों में रिकवरी रही है, लेकिन बाजार से रिस्क फैक्टर अभी हटे नहीं हैं. (image: pexels)

Trending Stocks Today: शेयर बाजार में बीते 2 दिनों में रिकवरी रही है, लेकिन बाजार से रिस्क फैक्टर अभी हटे नहीं हैं. रूस और यूक्रेन संकट को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. यूएस में महंगाई के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं. क्रूड अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में 110 डॉलर के पार है. ऐसे में बाजार में नियर टर्म में हाई वोलेटिलिटी रहने की आशंका है. ऐसे में शॉर्ट टर्म निवेशकों को सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह एक्सपर्ट दे रहे हैं. हालांकि इस बीच पॉजिटिव खबरों के दम पर कुछ शेयर अज कारोबार में एक्शन दिखा सकते हैं. अगर इंट्राडे के लिए कुछ शेयरों की तलाश में हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं. Infosys Infosys और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ने गुरुवार को मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशनल कोलाबोरेशन की घोषणा की है. इंफोसिस को ITHF का आधिकारिक डिजिटल इनोवेशन पार्टनर बनाया गया है. Britannia Industries LIC ने 9 मार्च को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के माध्यम से Britannia Industries में 1.2 लाख शेयर का अधिग्रहण किया. इसके साथ, इसकी शेयरधारिता 5.02 फीसदी हो गई, जो पहले 4.97 फीसदी थी. SBI SBI अपने Yono मोबाइल एप्लिकेशन को एक शुद्ध डिजिटल बैंक बनाने के लिए उसके सुधार पर काम कर रहा है. ‘Only Yono’ नाम के इस नए प्लेटफॉर्म को क्लाउड क्षमता के साथ सक्षम किया जाएगा ताकि हाई वॉल्यूम को संभाला जा सके. साथ ही बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान किया जा सके. MMTC MMTC ने टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स (TSLP) को नीलाचल इस्पात निगम (NINL) में अपनी संपूर्ण इक्विटी होल्डिंग की बिक्री के लिए शेयर खरीद समझौते और एस्क्रो समझौते को एग्जीक्यूट किया है. दीपम, भारत सरकार के तत्वावधान में संचालित दो चरणों की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से TSLP को एक सफल बिडर के रूप में चुना गया है. Futures Consumer फ्यूचर कंज्यूमर ने कहा कि उसने Fonterra को-ऑपरेटिव ग्रुप के साथ 50:50 ज्वॉइंट वेंचर – Fonterra Future Dairy को बंद करने के लिए सहमति जताई है. ज्वॉइंट वेंचर 2018 में स्थापित किया गया था. Supreme Petrochem Supreme Petrochem के बोर्ड ने महाराष्ट्र के नागोथाने में अपने विस्तार योग्य पॉलीस्टाइनिन (EPS) प्लांट के दूसरे चरण के विस्तार को 30,000 एमटीए तक मंजूरी दे दी है. बोर्ड ने XPS की दूसरी लाइन की स्थापना और मास्टरबैच और कंपाउंड क्षमता को बढ़ाने को भी मंजूरी दी. Aavas Financiers UK के डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन CDC ग्रुप ने कंपनी द्वारा एक सोशल बॉन्ड प्रोग्राम में 360 करोड़ रुपये का निवेश किया है. यह निवेश रुपी डोमडिनेटेड बॉन्ड (मसाला बॉन्ड) के रूप में किया जाएगा. वहीं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के सोशलल बॉन्ड प्रिंसिपल के साथ एलाइनमेंट में एक सोशल बॉन्ड के रूप में लिस्ट किया जाएगा. Shipping Corporation of India भारतीय जीवन बीमा निगम ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के माध्यम से कंपनी में 2 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी बेची है. इसके साथ, कंपनी में LIC की हिस्सेदारी 6.03 फीसदी हो गई है, जो पहले 8.04 फीसदी थी.

