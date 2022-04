Infosys Q4FY22: नतीजों से पहले इंफोसिस का शेयर मजबूत, ब्रोकरेज- 20% बढ़ सकता है मुनाफा, जेफरीज ने दी Buy रेटिंग

ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि इंफोसिस के मुनाफे और रेवेन्यू में ब्रेहतर ग्रोथ देखने को मिल सकती है. मैनेजमेंट की कमेंट्री पर बाजार की निगाहें होंगी.

आईटी कंपनी इंफोसिस 13 अप्रैल को Q4FY22 के लिए अपने ​नतीजे जारी करने जा रही है. (bloomberg)

Infosys Q4FY22 Preview: देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस (Infosys) आज यानी 13 अप्रैल 2022 को Q4FY22 तिमाही के लिए अपने ​नतीजे जारी करने जा रही है. ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू में ब्रेहतर ग्रोथ देखने को मिल सकती है. कंपनी का मुनाफा 15 फीसदी से 20 फीसदी के आस पास बढ़ सकता है. चौथी तिमाही की बात करें तो आईटी कंपनियों के लिए डिमांड एन्वायरमेंट मजबूत रहा है. कंपनियों को मजबूत डील हासिल हुई है. वहीं डिजिटलाइजेशन और क्लाउंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन का भी फीसदी मिल सकता है. Q3FY22 की बात करें तो कंपनी का मुनाफे और रेवेन्यू में सालाना आधार पर 12 फीसदी और 23 फीसदी ग्रोथ रही थी. जबकि Q4FY21 में Infosys का मुनाफा 5076 करोड़ और रेवेन्यू 26,311 करोड़ रुपये रहा था. शेयर में 1 फीसदी तेजी नतीजों से पहले आज Infosys के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है. आज शेयर बीएसई पर करीब 1 फीसदी मजबूत होकर 1758 रुपये पर पहुंच गया. जबकि मंगलवार को यह 1742 रुपये पर बंद हुआ था. इस साल शेयर में 8 फीसदी गिरावट रही है. जबकि 1 साल में यह शेयर 26 फीसदी चढ़ा है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक Infosys का रुपये के टर्म में रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 25 फीसदी बढ़कर 32900 करोड़ रुपये रह सकता है. यानी तिमाही आधार पर इसमें 3 फीसदी से कुछ ज्यादा ग्रोथ दिख सकती है. जबकि डॉलर के टर्म में रेवेन्यू सालाना आधार पर 21 फीसदी और तिमाही आधार पर 2.8 फीसदी बढ़कर 437 करोड़ डॉलर रह सकता है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 19.6 फीसदी बढ़कर 6080 करोड़ रुपये जा सकता है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल वहीं ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 23.9 फीसदी बढ़कर 32610 करोड़ रुपये रह सकता है. डॉलर के टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ तिमाही आधार पर 2.3 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है. वहीं एमके ​ग्लोबल ने भी मुनाफा 6000 करोड़ से ज्यादा रहनेक का अनुमान जताया है. Infosys पर Buy रेटिंग ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने Infosys के शेयर में खरीदारी की सलाह दी है. शेयर के लिए 2135 रुपये का टारगेट रखा है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के वित्त वर्ष 2023 के ग्रोथ गाइडेंस पर बाजार की नजरें हैं. ग्रोथ आउटलुक में 1 फीसदी बदलाव से कंपनी के वैल्यूएशन में 7 फीसदी का असर आ सकता है. Q3 में हुआ था 5809 करोड़ का मुनाफा आईटी कंपनी Infosys का बीते वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में मुनाफा 5809 करोड़ रुपये रहा था. इसमें सालाना आधार पर करीब 12 फीसदी और तिमाही आधार पर 7 फीसदी से ज्यादा ग्रोथ रही. कंपनी का तीसरी तिमाही का रेवेन्यू सालाना आधार पर 22.9 फीसदी बढ़कर 31,867 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था. कंपनी का तीसरी तिमाही में कुल खर्च 24,436 करोड़ रुपये था, जबकि फ्री कैश फ्लो 5399 करोड़ रुपये. वहीं दिसंबर तिमाही के अंत तकएक्टिव क्लाइंट्स की संख्या 1738 थी. वहीं 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा वाले क्लाइंट्स बढ़कर 37 हो गए थे. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

