Infosys Q2: इंफोसिस का मुनाफा 21% बढ़कर 4845 करोड़, पूरे साल के लिए रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया

"Increase in revenue and margin outlook for FY21 is due to the continued trust clients have in us," Parekh said.

Infosys Q2: आईटी कंपनी इंफोसिस के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं. सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा करीब 21 फीसदी बढ़कर 4845 करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4019 करोड़ रुपये रहा था. वहीं, तिमाही आधार पर भी इसमें 14 फीसदी की ग्रोथ रही है. जून तिमाही में इंफोसिस का मुनाफा 4233 करोड़ रुपये रहा था.

वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमराही में इंफोसिस का रेवेन्यू सालना और तिमाही आधार पर बढ़ा है. सालाना आधार पर रेवेन्यू 8.6 फीसदी बढ़कर 24,570 करोड़ रुपये रहा है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी की आय 22,629 करोड़ रुपये रही थी. वहीं तिमाही आणार पर बात करें तो जून तिमाही से रेवेन्यू 8.6 फीसदी बढ़ा है. जून तिमाही में कंपनी की आय 23,665 करोड़ रुपये रही थी.

इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कांस्टेंट करंसी में रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 2-3 फीसदी तक रिवाइज्ड किया है. यह पहले 0-2 फीसदी था. पूरे साल के ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस भी 21-24 फीसदी के मुकाबले 23-24 फीसदी तक बढ़ाया है.

आपरेटिंग मार्जिन 25.4 फीसदी रहा है. डिजिटल कांस्टेंट करंसी ग्रोथ सालाना आधार पर 25.4 फीसदी रहा है. दूसरी तिमाही में कंपनी ने 315 करोड़ डॉली की नई डील साइन की है.

इंफोसिस के सीईओ और एमडी सलिल पारेख का कहना है कि दूसरी तिमाही का प्रदर्शन ग्राहकों को उनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मदद करने की हमारी क्षमता को साफ तौर पर दिखाता है. इंटेंस क्लाइंट रेलिवेंस के साथ संयुक्त डिजिटल क्षमताओं और क्लाउड क्षमताओं से हमें बाजार में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिल रही है.

नॉर्थ अमेरिका: 2.1 फीसदी

यूरोप: 4.0 फीसदी

इंडिया: 15.8 फीसदी

अन्य: 4.5 फीसदी

कुल: 3.2 फीसदी

इंफोसिस ने इस दौरान 100 मिलियन डॉलर बैंड में 5 नए क्लाइंट जोड़े हैं. इस कटेगिरी में 30 क्लाइंट हो गए हैं. 10 मिलियन डॉलर कटे​गिरी में 6 नए क्लाइंट जोड़े हैं और 1 मिलियन डॉलर में कुल 16 नए क्लाइंट जोड़े हैं. कुल एक्टिव क्लाइंट की संख्या बढ़कर हिसतंबर अंत तक 1,487 हो गई है. जून में कुल 1,458 क्लाइंट थे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.