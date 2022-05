Stocks in News: Infosys, Paytm, Zomato, SAIL समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 23 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 23 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Infosys, Paytm, Zomato, SAIL, Shree Cement, NTPC, Thermax, Jet Airways India, Sobha, Indiabulls Housing Finance, Power Grid Corporation of India, Divis Laboratories, Bharat Electronics, Birlasoft, TRF, Pricol, Ramco Cement, TTK Healthcare, Graphite India, Data Patterns, Shilpa Medicare, Vaibhav Global जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नतीजे जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Zomato, SAIL आज यानी 23 मई को Zomato और SAIL जैसी कंपनियां मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनके अलावा Divis Laboratories, Bharat Electronics, Birlasoft, TRF, Pricol, Ramco Cement, TTK Healthcare, Graphite India, Data Patterns, Shilpa Medicare और Vaibhav Global भी अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी. Infosys Infosys के बोर्ड ने सलिल पारेख को फिर कंपनी का CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है. उनका कर्याकाल 5 साल का होगा, जो 31 मार्च 2027 को पूरा होगा. कंपनइने रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है. Paytm Paytm की पैरेंट कंपनी One97 Communications को मार्च तिमाही में 762.5 करोड़ का घाटा हुआ है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का घाटा 444.4 करोड़ रुपये रहा था. रेवेन्यू सालाना आधार पर 89 फीसदी बढ़कर 1541 करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी ने एक ज्वॉइंट वेंचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाई है, जिसमें उसने 10 साल की अवधि में 950 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है. ज्वॉइंट वेंचर फर्म पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (PGIL) स्थापित करने के प्रस्ताव को बोर्ड ने 20 मई को मंजूरी दी थी. Shree Cement Shree Cement का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 16 फीसदी घटकर 645 करोड़ रुपये रहा है. रेवेन्यू 3.6 फीसदी बढ़कर 4099 करोड़ रहा है. पावर और फ्यूल कास्ट बढ़ने से कंपनी के मुनाफे पर असर हुआ. NTPC NTPC का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़कर 5167 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का रेवेन्यू 23 फीसदी बढ़कर 37,085 करोड़ रुपये रहा. NTPC ने मार्च तिमाही में 3,152 MW कैपेसिटी और जोड़ी है.

