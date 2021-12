Stocks to Buy: Infosys-Indigo जैसे शेयरों पर रहेगी निवेशकों की निगाहें, मार्केट की चाल को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स की ये है राय

Stocks to Buy: लगातार दो दिन सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार उछाल रही और अब तकनीकी एनालिस्ट्स के मुताबिक निफ्टी 50 रेजिस्टेंस जोन पर है. एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रोहित सिग्रे के मुताबिक निफ्टी 17500 के बेहतरीन लेवल पर है, जहां से यह छलांग लगा सकता है. अगर निफ्टी इस लेवल से ऊपर बना रहता है तो आने वाले दिनों में यह 18 हजार का लेवल पार कर सकता है. फंडामेंटल साइड की बात करें तो घरेलू मार्केट की निगाहें वैश्विक इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स पर भी रहेंगी. रेलीगेयर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्र के मुताबिक मार्केट में हाई वोलैटिलिटी के बीच अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. आज निवेशकों की निगाहें इंटरग्लोब एविएशन, इंफोसिस, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एनएचपीसी, नजारा, एचसीएल और ग्लैंड फार्मा जैसे शेयरों पर रहेगी.

स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स

इंडिगो एयरलाइंस की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने देहरादून की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (CSIR-IIP) के साथ साझेदारी किया है. इस सौदे के तहत वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) को बनाने और उन्हें डिप्लॉय का काम किया जाएगा.

बुधवार को दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस जानकारी दी कि वह अपने बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट यूनिट का विस्तार आयरलैंड में भी कर रही है. एचसीएल आयरलैंड के वाटरफोर्ड में नया डिलीवरी सेंटर बनाएगी जिससे स्थानीय स्तर पर 250 लोगों को रोजगार मिलेगा.

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने सिक्योर्ड रीडेमेबल नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) के पब्लिक इश्यू का ऐलान किया है. इस इश्यू का बेस साइज 200 करोड़ रुपये का होगा जो ओवरसब्सक्रिप्शन की स्थिति में 800 करोड़ रुपये तक का हो सकता है यानी कि इंडियाबुल्स 1 हजार करोड़ रुपये तक का एनसीडी जारी कर सकती है.

एनएचपीसी ने लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर के विलय को बोर्ड द्वारा मंजूरी मिलने की जानकारी दी है. लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर पूरी तरह से एनएचपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है.

दिग्गज आईटी कंपनी एचसीएळ ने बुधवार को जानकारी दी कि जर्मनी के सबसे बड़े कोऑपरेटिव प्राइमरी बैंक एपोबैंक के साथ मिलकर उसने एट्रूवाया एजी के साथ आईटी कंसल्टिंग कंपनी गेसेलशॉफ्ट फर बैंकसिस्टम जीएमबीएच के अधिग्रहण के लिए एक साझेदारी किया है. इस साझेदारी के तहत एचसीएल इस आईटी कंसल्टिंग कंपनी में 51 फीसदी हिस्सेदारी रखेगी जबकि एपोबैंक 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी.

दिग्गज ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नजारा ने ऐलान किया है कि एराकिस टेनिटिम ऑर्गेनिजसोन पजारलामा सैन टिक लिमिटड (पब्लिशमी, टर्की) ने पब्लिशमी ग्लोबल एफजेड एलएलसी में 30.82 फीसदी हिस्सेदारी को सब्सक्राइब कर लिया है. इस सौदे के तहत कंपनी अपने पूर्व स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी यानी कि नजारा टेक्नोलॉजीज एफजेड-एलएलसी के जरिए पब्लिशमी ग्लोबल एफजेड-एलएलसी में 69.18 फीसदी हिस्सेदारी होल्ड कर रही है.

फार्मा कंपनी ग्लैंड फार्मा ने अमेरिकी एफडीए (फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) से अंतरिम मंजूरी मिलने की जानकारी दी है. यह मंजूरी कांग्रेलर इंजेक्शन और 50 एमजी प्रति वॉयल सिंगल डोज वॉयल्स के लिए मिली है. ग्लैंड फार्मा ने कहा कि इस प्रोडक्ट के लिए यह अपनी तरह की पहली फाइलिंग में एक हो सकती है और यह 180 दिनों की अवधि का एक्सक्लूसिव जेनेरिक ड्रग हो सकता है.

